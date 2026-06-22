Starmer muni segja af sér í dag

Búist er við því að Keir Starmer forsætisráðherra Breta og leiðtogi Verkamannaflokksins tilkynni um afsögn sína innan tíðar, jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildir breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar úr innsta hring ríkisstjórnarinnar.
Starmer er á heimili sínu í Downing Stræti eftir að hafa eytt helginni í sumarbústað þar sem hann íhugaði næstu skref.
Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham fyrrverandi borgarstjóri Manchester vann þingsæti í aukakosningu á dögunum sem mun gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu og forsætisráðuneytinu.
Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú virðist, samkvæmt umfjöllun breskra miðla, líklegra að hann tilkynni um afsögn sína. Ef það gerist er talið líklegast að Andy Burnham taki einfaldlega við leiðtogahlutverkinu og að ekki komi til blóðugrar baráttu um hver skuli leiða Verkamannaflokkinn í næstu kosningum.
Ráðherrar í ríkisstjórn breska forsætisráðherrans Keirs Starmer eru sagðir hafa beðið forsætisráðherrann að segja af sér, bæði sem formaður Verkamannaflokksins og sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar. Rísandi stjarna í flokknum hefur orðuð við að leysa hann af hólmi.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Verkamannaflokksins, segist ætla að freista þess að standa af sér mögulegt áhlaup frá Andy Burnham, nýrri vonarstjörnu flokksins. Burnham náði kjöri á þing í aukakosningum í gær.
Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester og rísandi stjarna innan breska Verkamannaflokksins tryggði sér sæti á breska þinginu í aukakosningu sem fram fór í Makerfield kjördæminu í gær.