Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt í dag. Reiknað er með skúraleiðingum um mest allt land og að hiti verði yfirleitt á bilinu átta til fimmtán stig.
Á vef Veðurstofunnar segir að á morgun þriðjudag sé útlit fyrir austan strekking syðst á landinu, en hægari vind annars staðar.
„Skýjað og skúrir á stöku stað, en dálítil rigning syðst og einnig suðvestantil um kvöldið. Hiti breytist ekki mikið, kemst þó líklega í 16 til 18 stig á Norður- og Vesturlandi þegar best lætur.
Á miðvikudag er svo útlit fyrir suðlægar átt og fremur vætusamt um landið sunnan- og vestanvert, en þurrt að kalla á Norður- og Austurlandi og einna hlýjast á þeim slóðum,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, en 8-13 syðst. Dálítil rigning syðst á landinu, annars skýjað en úrkomulítið. Hiti yfirleitt 10 til 16 stig.
Á miðvikudag: Suðlæg eða breytileg átt 3-10. Rigning eða skúrir, en úrkomulítið austantil á landinu. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast austanlands.
Á fimmtudag: Suðvestanátt og skúraleiðingar, en lengst af þurrt og bjart á Austurlandi. Hiti 8 breytist lítið.
Á föstudag: Vestlæg átt og skúrir, hiti 8 til 15 stig.
Á laugardag og sunnudag: Útlit fyrir breytilega átt með skúrum á víð og dreif. Hiti svipaður.