Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur

Bikarmeistarar Vestra hafa stimplað sig inn í toppbaráttu Lengjudeildar karla í fótbolta en þeir unnu Aftureldingu 2-0 í blíðviðri á Ísafirði í dag.
Það var Ganverjinn Emmanuel Duah sem skoraði fyrra mark Vestra með sínu fyrsta marki á Íslandi, eftir að hafa komið til félagsins fyrir síðustu leiktíð.
Markið skoraði Duah á 73. mínútu eftir fyrirgjöf Breka Þórs Hermannssonar frá hægri, með þrumuskoti upp í þaknetið úr nokkuð þröngu færi. Eftir þetta má segja að leikurinn hafi verið eins og tennisleikur.
Birkir Már Sævarsson var nálægt því að jafna metin strax í næstu sókn, í dauðafæri eftir fyrirgjöf frá hægri, en hann skaut framhjá eftir að hafa skorað tvö mörk í síðasta leik, í 3-1 bikarsigrinum gegn Stjörnunni.
Duah komst sömuleiðis afar nálægt því að skora fleiri mörk en Arnar Daði Jóhannesson varði frá honum úr dauðafæri af fjærstöng og þegar Breki renndi boltanum þvert fyrir markið á Duah náðu gestirnir að koma í veg fyrir mark með tæklingu á síðustu stundu.
Joacim Holtan fékk svo algjört dauðafæri til að jafna metin á 84. mínútu, eftir hornspyrnu, en Marvin Darri Steinarsson náði einhvern veginn að verja frá honum.
Mosfellingar fengu fleiri færi til að jafna en voru svo orðnir of fjölmennir fram á við og hleyptu Vestramönnum tvisvar einir gegn markverði í lokin. Breki nýtti sér það og skoraði seinna mark Vestra seint í uppbótartíma.
Með sigrinum komst Vestri upp fyrir Aftureldingu og Fylki og er nú með 19 stig líkt og topplið Þróttar. Vestramenn hafa hins vegar spilað 11 leiki á meðan að Þróttur, Fylkir (18 stig) og Afturelding (16 stig) hafa spilað níu.
Enn eru fjórir leikir eftir í dag en þá mætast ÍR og Völsungur, Ægir og Þróttur, Grótta og Fylkir, og HK og Grindavík.