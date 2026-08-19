Kínverjum tókst í fyrsta sinn í dag að lenda fyrsta þrepi geimflaugar aftur á jörðinni. Hingað til hafa Bandaríkjamenn og þá fyrirtækin SpaceX og Blue Origin verið einu aðilarnir sem hafa búið yfir slíkri tækni, sem dregið getur verulega úr kostnaði við að koma farmi á braut um jörðu.
Eldflaugin er framleidd af fyrirtækinu LandSpace.
Kínverjum hafði áður tekist að grípa fyrsta þrep Zhuque-3 eldflaugarinnar á hafi úti en það tókst þeim í júlí. Þetta er þó í fyrsta sinn sem Kínverjum tekst að nota fætur eldflaugarinnar til að lenda henni. Hin eldflaugin var gripin með stærðarinnar neti og pramma.
Í frétt ríkismiðilsins CGTN segir að áfanginn sé til marks um aukna getu Kínverja á þessu sviði og að hann muni leiða til ódýrari geimskota.
Japanir eru einnig að vinna að sambærilegri tækni og tókst þeim að lenda tilraunaeldflaug fyrr í sumar. Einnig er unnið að þessari tækni í Evrópu. Fyrsta tilraunaskotið með eldflaugina Themis hefur ekki átt sér stað en. Stór áfangi náðist þó í þróun hennar í síðasta mánuði.
SpaceX hefur lent eldflaugum frá árinu 2015 og hefur lent meira en sex hundruð Falcon 9 eldflaugum síðan þá.
Með því að endurnýta smærri geimflaugar og fyrsta þrep stærri geimflauga, í stað þess að láta þær brenna upp í gufuhvolfinu eða falla í hafið, er hægt að draga verulega úr kostnaði við geimskot.