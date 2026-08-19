Mykhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur kallað eftir því að boðað verði til forsetakosninga í landinu. Hann segir að Úkraínumenn megi ekki láta Rússa „halda lýðræðinu í gíslingu“; frelsið sé ástæða baráttu þeirra yfir höfuð.
Fedorov nýtur mikilla vinsælda í Úkraínu og þúsundir hafa mótmælt uppsögn hans. Vólódimír Selenskí forseti lét Fedorov fara eftir að til ágreinings kom upp á milli hans og yfirhershöfðingjans Oleksandr Syrskyi. Stuðningsmenn Fedorov hafa gert því skóna að sterk staða Fedorov og þáttur hans í afar vel heppnuðum drónahernaði landsins hafi verið nokkurs konar ógn við bæði Selenskí og Syrskyi.
Sjálfur sagði Fedorov í myndskeiði sem hann sendi frá sér í gærkvöldi að það væri ekki hægt að ætlast til þess að fólk byggi endalaust við ástand þar sem ákvarðanir væru teknar án útskýringa. Þar sem sum framfaraskref væru stigin en önnur ekki.
„Það er sérstaklega hættulegt þegar samfélag upplifir að höfuðástæðan fyrir útnefningu er ekki fagmennska, afrakstur eða geta til að umbreyta landinu, heldur tryggð við kerfið,“ sagði hann.
Áskorun Fedorov er sú fyrsta frá því að Rússar hófu innrás sína í Úkraínu árið 2022. Þá var neyðarlögum komið á og engar kosningar hafa farið fram síðan en kjörtímabil Selenskís rann út í maí árið 2024.
Úkraínumenn virðast hingað til ekki hafa verið spenntir fyrir því að halda kosningar, enda erfitt að sjá fyrir sér hvernig framkvæmdin yrði. Fjöldi fólks hefur neyðst til að yfirgefa heimili sín og landið og þá eru stór svæði undir stjórn Rússa.
Nýleg skoðanakönnun bendir til þess að Selenskí myndi hljóta 22,3 prósent atkvæða í fyrri umferð forsetakosninga, Valerii Zaluzhnyi 21,4 prósent atkvæða og Fedorov 13,1 prósent atkvæða. Samkvæmt könnuninni myndi Selenskí hins vegar lúta í lægra haldi fyrir bæði Zaluzhnyi og Fedorov í annar umferð.
Zaluzhnyi er fyrrverandi yfirmaður hersins og núverandi sendiherra Úkraínu í Lundúnum. Selenskí hefur einnig verið sakaður um að koma honum frá vegna vinsælda hans meðal almennings.