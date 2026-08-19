Telur sig geta sjarmað kjarnorkuvopnin af Kim, aftur

Donald Trump hefur beðið aðstoðarmenn sína um að koma á fundi milli hans og Kim Jong Un. Forsetinn vill hitta einræðisherrann strax í haust, gangi það eftir, og segist ætla að sannfæra Kim um að leggja niður kjarnorkuvopnaáætlun Norður-Kóreu.
Enginn fundur hefur verið skipulagður en Trump hefur lagt til við sitt fólk að hann gæti hitt Kim þegar hann fer næst til Asíu, sem gæti verið í nóvember. Hann reyndi að hitta Kim þegar hann fór til Asíu í fyrra en það gekk ekki eftir.
Samkvæmt heimildum Wall Street Journal úr Hvíta húsinu sér Trump tækifæri í því að hitta Kim og telur að slíkt gæti leitt til frekari viðræðna um kjarnorkuvopn Norður-Kóreu.
Fréttirnar fylgja á hæla þess að Trump skipaði yfirmönnum bandaríska hersins að draga úr æfingum með Suður-Kóreumönnum. Það sagði Trump á þeim grunni að engin ógn stafaði af Norður-Kóreu vegna vinasambands hans og Kims Jong Un og að Suður-Kóreumenn hefðu ekki viljað aðstoða Bandaríkin gegn Íran.
Trump hafði ekkert samráð við yfirvöld í Suður-Kóreu áður en hann tilkynnti ákvörðun sína á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli.
Í Seoul hefur þessi yfirlýsing aukið á áhyggjur af því hve hægt er að reiða á Bandaríkjamenn, komi til stríðs á Kóreuskaganum. Slíkar áhyggjur hafa aukist verulega á undanförnum árum.
Kim Yo Jong, systir einræðisherrans, gaf í dag út tilkynningu um að ákvörðun Trumps um að draga úr umfangi æfinga með Suður-Kóreumönnum breyttu engu. Æfingarnar væru ögrandi og þá skipti ekki máli hvort þær væru styttri og af minna umfangi en áður stóð til.
Árið 2018 skrifuðu Trump og Kim undir yfirlýsingu á fundi þeirra í Singapore, en þá varð Trump fyrsti bandaríski forsetinn til að hitta einræðisherrann. Yfirlýsingin var eins konar handrit að frekari viðræðum ríkjanna á milli og hittust leiðtogarnir aftur ári síðar.
Trump sleit viðræðunum eftir þann fund þegar honum tókst ekki að fá Kim til að hætta þróun kjarnorkuvopna.
Síðan þá hefur hann ítrekað talað um gott samband hans og Kim. Það gerði hann síðast í dag.
Q: Are you exchanging written letters with Kim Jong Un?TRUMP: I can't tell you that. But I get along with him great. He has 57 very powerful nuclear weapons. He's gonna be fine. pic.twitter.com/AfhVw6Hrwl— Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2026
Q: Are you exchanging written letters with Kim Jong Un?TRUMP: I can't tell you that. But I get along with him great. He has 57 very powerful nuclear weapons. He's gonna be fine. pic.twitter.com/AfhVw6Hrwl
Seinna árið 2019 hitti Trump Kim aftur á hlutlausa svæðinu milli Norður- og Suður-Kóreu og var Moon Jae In, þáverandi forseti Suður-Kóreu, með þeim. Fundirnir skiluðu engri niðurstöðu en síðan þá hefur kjarnorkuvopnaáætlun Norður-Kóreu tekið stakkaskiptum og er Kim talinn sitja á að minnsta kosti nokkrum tugum kjarnorkuvopna, ef ekki nokkur hundruð.
Í mati leyniþjónusta Bandaríkjanna sem birt var í mars kom fram að yfirvöld í Norður-Kóreu ætluðu sér að stækka kjarnorkuvopnabúrið enn frekar og halda áfram að þróa og framleiða eldflaugar sem geta borið þau vopn, meðal annars til meginlands Bandaríkjanna.
Háttsettur embættismaður í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sagði í apríl að geta Norður-Kóreu til kjarnorkuárása á Bandaríkin yrði sífellt meiri. Kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins væri bein ógn gegn Bandaríkjunum.
Þá hefur Kim einnig átt í nánu samstarfi við Rússa á undanförnum árum. Hann hefur sent hermenn, sprengikúlur fyrir stórskotalið, stórskotaliðsvopn og eldflaugar til Rússlands, svo eitthvað sé nefnt. Í staðinn er hann sagður hafa fengið efnahagslega aðstoð frá Rússum, auk aðstoðar við þróun og framleiðslu hergagna og nútímavæðingu herafla Norður-Kóreu.
Kim hefur að undanförnu verið gífurlega harðorður í garð Suður-Kóreu að undanförnu. Hann hefur meðal annars lýst nágrönnum sínum sem helstu óvinum Norður-Kóreu og slitið á formleg tengsl þar á milli. Á fundi með yfirmönnum herafla síns á dögunum kallaði Kim eftir því að viðbúnaður á landamærum Norður- og Suður-Kóreu yrði aukinn til muna.
Sjá einnig: Æfðu árás á Suður-Kóreu
Einræðisríkið hefur verið beitt umfangsmiklum aðgerðum vegna kjarnorkuvopnaþróunar og tilrauna með langdrægar eldflaugar sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn.
Bæði Rússar og Kínverjar hafa staðið í vegi þess að refsiaðgerðir gegn Norður-Kóreu séu hertar, þrátt fyrir ítrekuð brot á fyrri samþykktum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um tilraunir og þróun á eldflaugum og kjarnorkuvopnum. Samþykktir sem Rússar og Kínverjar samþykktu.
Norður-Kórea er einnig sagt eiga í hernaðarsamstarfi, hvað varðar eldflaugar, með Íran. Eins og frægt er hóf Trump stríð gegn Íran fyrr á árinu og segir markmið þess vera að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarnorkuvopn.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur skipað varnarmálaráðuneyti sínu að draga verulega úr samstarfi Bandaríkjahers við Suður-Kóreu. Hann segir enga ógn stafa af Norður-Kóreu þrátt fyrir vígvæðingu alræðisríkisins.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti segir allt að 50 þúsund hermenn frá Norður-Kóreu væntanlega til Rússlands. Þá segir hann eldflaugar frá Norður-Kóreu hafa fundist á landsvæði Úkraínu.
Rússar skutu 24 skotflaugum, fjórum annars konar eldflaugum og 115 sjálfsprengidrónum að Kænugarði og úthverfum borgarinnar í nótt. Úkraínumenn segjast hafa skotið 98 dróna niður en ekki einustu eldflaug en að minnsta kosti sautján létu lífið í árásinni og tugir eru særðir. Úkraínumenn virðast búnir með flugskeyti sín í einu loftvarnarkerfin sem þeir eiga sem geta verið notuð til að skjóta niður rússneskar skotflaugar.
Áhyggjur eru uppi af því að ný brú sem er að rísa á milli Rússlands og Norður-Kóreu verði notuð til að auka hernaðarsamvinnu milli ríkjanna og efla herafla Rússa í Úkraínu.