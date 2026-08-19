Ingunn játar að hluta í Reykholtsmálinu

Ingunn Rut Sigurðardóttir, ein sex ákærðra í Reykholtsmálinu, játaði fyrir dómara að hafa tekið þátt í frelsissviptingu og ólögmætri nauðung. Hún neitar því að hafa tekið þátt í ofbeldi. Ingunn brast í grát þegar hún játaði.
Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024. Aðalmeðferðin hófst á mánudag og stendur til að hún verði fram í næstu viku.
Ingunn Rut kaus að lesa yfirlýsingu sem hún hafði sjálf skrifað og sagðist ekki ætla að svara neinum spurningum. Áður en hún hóf að lesa yfirlýsinguna dró hún andann djúpt nokkrum sinnum, greinilega taugaóstyrk.
„Ég hef nú ákveðið að falla frá fyrri afstöðu varðandi sakarneitun og öllum sakargiftum í málinu,“ hóf Ingunn yfirlýsinguna á.
Hún játaði skýlaust að hafa tekið þátt í frelsissviptingu og ólögmætri nauðung gagnvart brotaþola. Hún hafnar því að hann hafi verið bundinn á höndum og fótum.
„Ég sló brotaþola aldrei og myndi aldrei nota hnúajárn eða vopn til að slá aðra manneskju, hvað þá eldri mann.“
Ingunn neitar því að hafa framið ránsbrot og að hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða hótun til að neyða fjármuni. Hún geri sér þó grein fyrir því að fjármunirnir hafi verið teknir af brotaþola með saknæmum og ólögmætum hætti.
Þarna dregur Ingunn aftur andann djúpt og segir dómari henni að taka sinn tíma.
Hún sagðist gera sér grein fyrir því að hún væri að játa á sig sakargiftir í alvarlegustu liðum ákærunnar og að játningin kom seint fram. Ingunn neitaði allri sök í mars.
„Þetta er ekki einföld ákvörðun í ljósi þess að ég á bæði föður og sambýlismann sem er jafnframt barnsfaðir minn í þessu máli, sem báðir neita sök.“
Ingunn játar vörslu fíkniefna að ákveðnu marki en hafnar sakargiftum um peningaþvætti og neitar vopnalagabroti. Þá viðurkennir hún bótakröfu brotaþola en hafnar fjárhæðinni.
Ingunn segist hafa verið í neyslufíkn á þessum tíma, í apríl 2024, en eftir að hún losnaði úr gæsluvarðhaldi hafi hún ekki neytt fíkniefna. Nú sæki hún AA-fundi.
Frá þessu hafi hún reynt eftir bestu getu að lifa eðlilegu lífi með sambýlismanni sínum, Andra Má, sem er einnig ákærður, og segist hafa reynt að stunda atvinnu. Það var síðan þegar hún talaði um nýfæddan son þeirra sem hún brast í grát.
„Hann er minn gleðigjafi í lífinu, ég vonast til að geta átt með honum gæfuríka framtíð,“ segir Ingunn sem tekur sér annað hlé og þurrkar tárin.
„Ég vil biðja [brotaþola] afsökunar á því að hafa valdið honum miklum sársauka með alvarlegum afleiðingum,“ sagði Ingunn.
Hún viti að hún beri mikla ábyrgð í málinu og hún muni axla ábyrgð á þeim dómi sem falli í málinu. Hún sjái mikið eftir sinni þátttöku.
„Ég veit að ég get ekkert sagt eða gert til að hljóta fyrirgefningu hans en mér þykir þetta leitt.“
Við þessi orð koma ekkasog frá Ingunni og stendur verjandi hennar upp og leggur höndina á öxl hennar. Hann stendur við hlið hennar á meðan hún klárar að lesa yfirlýsinguna. Verjandinn hellir einnig vatni í glas sem hún drekkur og þurrkar svo fleiri tár.
Hún biður sömuleiðis fjölskyldu brotaþola afsökunar og fjölskyldu sína. Að lokum biður hún samfélagið í Reykholti afsökunar á þátttöku sinni.
Það heyrðist eftir að Ingunn gekk út og dyrunum var lokað að dómssalnum að hún fór að hágráta.
Fréttin hefur verið uppfærð.