Flutningabíll valt á hliðina í Ártúnsbrekkunni í morgun. Það gerðist í aðrein frá Reykjanesbraut upp Ártúnsbrekkuna til norðurs en bíllinn liggur fyrir utan veginn.
Einn var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar.
Lögreglumenn og slökkviliðsmenn eru á vettvangi. Samkvæmt upplýsingum frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er unnið að því að tryggja að olía leki ekki úr bílnum og út í jarðveginn.
Dælubíll er á leiðinni, þegar þetta er skrifað, til að dæla olíu af tönkum vörubílsins og síðar verður kranabíll fenginn til að rétta bílinn við.
Umferð gengur ágætlega um svæðið en þó ekki um aðreinina, þar sem bíllinn valt.
Fréttin hefur verið uppfærð.