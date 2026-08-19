Stefán Einar og Diljá Mist mættu Helgu Völu og Baldri

Lögrétta, félag laganema við Háskólann í Reykjavík, stóð fyrir pallborðsumræðum um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið í dag.
Pallborðsumræður hófust klukkan 12 og í þær mættu þau Stefán Einar Stefánsson blaðamaður, Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Baldur Pétursson, fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri Endurreisnar og þróunarbanka Evrópu og Helga Vala Helgadóttir lögmaður. Tvö fyrrnefndu eru yfirlýstir nei-sinnar og síðarnefndu eru á öndverðum meiði.
Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður á Sýn, stýrði umræðunum, sem sjá má í spilaranum hér að neðan: