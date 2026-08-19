Lítil flugvél sem notuð er til kennslu- og listflugs hlekktist á í lendingu á Reykjavíkurflugvelli vegna bilunar í lendingarbúnaði. Tveir voru um borð og eru ómeiddir en flugvellinum hefur verið lokað á meðan vettvangur er skoðaður.
Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia barst tilkynning frá áhöfn flugvélarinnar klukkan 17:48. Hún var að koma inn til lendingar og lét áhöfnin vita að hún hefði orðið vör við að mögulega væri bilun í lendingarbúnaði.
Ekki liggur fyrir hvað það var sem fór úrskeiðis eða í hverju bilunin fólst en lendingin gekk ekki að óskum og vélin hafnaði með nefið í flugbrautinni á brautamótunum.
Þar verður hún kyrr þar til Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur lokið vettvangsskoðun.
Á meðan er flugvöllurinn lokaður. Guðjón segir að brottfarir síðdegis og í kvöld gætu mögulega tafist og hvetur þá sem eiga miða til að fylgjast vel með stöðu mála.