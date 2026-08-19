Nýtt spillingarmál skekur Kænugarð

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, hefur rekið aðstoðarskrifstofustjóra sinn eftir að tilkynnt var að hún væri til rannsóknar í nýju spillingarmáli. Einn fyrrverandi þingmaður og yfirmaður hjá úkraínskum ríkisbanka eru einnig til rannsóknar vegna gruns um spillingu.
Fólkið er sakað um að hafa þvættað 150 milljónir hrinja, eða um 3,4 milljónir dala, gegnum banka í ríkiseigu. Peningana ætluðu þau að nota til að greiða tryggingu fyrir Herman Halushchenko, fyrrverandi orkumálaráðherra, sem er í gæsluvarðhaldi eftir að hann var í fyrr ákærður fyrir umfangsmikla spillingu og fjársvik.
Það mál leiddi til brottreksturs tveggja ráðherra í ríkisstjórn Selenskís.
Sjá einnig: Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls
Starfsmenn tveggja andspillingarrannsóknastofnanna Úkraínu sem kallast NABU og SAPO, gerðu í dag húsleit hjá þremenningunum.
Skömmu síðar birtist stutt yfirlýsing á vef forsetaembættis Úkraínu um að Iryna Mudra, áðurnefndur aðstoðarskrifstofustjóri, hefði verið rekin úr starfi sínu. Hún hefur meðal annars verið með umbætur í dómskerfi Úkraínu á sínu borði.
Að öðru leyti hefur forsetinn ekki tjáð sig um málið að svo stöddu.
Þetta nýja spillingarmál fylgir á hæla þess að Mykhailo Fedóróv, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, gagnrýndi forsetann harðlega og kallaði eftir forsetakosningum.
Sjá einnig: Fedóróv kallar eftir forsetakosningum í Úkraínu
Kosningar eru bannaðar á meðan herlög eru í gildi, samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu. Þá yrði erfitt að framkvæma kosningar þar sem stór hluti þjóðarinnar hefur flúið land, annar hluti býr á hernumdum svæðum og fjölmargir hermenn ættu erfitt með að greiða atkvæði, svo eitthvað sé nefnt.