Skýrslutökunni lauk skyndilega: „Ég get ekki meira“

Pétur Már Mortensen Birgisson, einn ákærðra í Reykholtsmálinu og jafnframt sá yngsti, viðurkennir að hafa beðið brotaþola afsökunar á meðan umrætt mál stóð yfir. Hann segist ekki hafa þorað að fara af vettvangi vegna ótta við eldri bróður sinn. Skýrslutökunni lauk skyndilega eftir að símtöl, þar sem heyrðist í bróður hans, voru spiluð.
Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024. Aðalmeðferðin hófst á mánudag og stendur til að hún verði fram í næstu viku. Auk ákærðra er bróðir Péturs, Andri Már Mortensen Birgisson.
Pétur var nýorðinn átján ára þegar umrædd brot eiga að hafa átt sér stað. Hann lýsir því hvernig Andri hringdi í hann aðfaranótt laugardags og sagði að einhver væri að reyna myrða hann.
„Hann væri í aðstæðum sem hann vilji alls ekki vera í og ég þurfi að sækja hann,“ segir Pétur Már.
Pétur hafi keyrt af stað í áfalli og hringdi Andri svo aftur til að biðja hann um að ná í Ingunni Rut, unnustu sína, í leiðinni. Hún hafi verið mjög utan við sig.
Minningar hans eftir að þau mættu í Reykholt séu allar í móðu.
„Ég man að það var hörmuleg lykt, eins og blóð. En ég man ekki eftir neinu þannig séð.“
Á þessum tíma hafi hann að mestu verið inni í íbúðinni en af og til farið út til að veipa og ná sér niður. Pétur man eftir því að hafa komið dýnu fyrir og rótað í blöðum að beiðni Andra.
„Ég reyndi að gefa [brotaþola] að drekka á einhverjum tímapunkti,“ sagði Pétur Már.
Hvorki brotaþoli né Pétur hafi mátt fara út. Aðspurður hvort brotaþoli hafi verið bundinn sagðist hann ekki muna hvenær eða með hvaða hætti en muni samt að á einhverjum tímapunkti hafi fætur hans verið bundnir.
Brotaþoli hafi ekki viljað hafa þá þarna og segist Pétri ekki hafa liðið vel.
Pétur hafi látið Andra fá bíllyklana sína til að byrja með en eftir einhvern tíma hafi Pétur logið að Andra að hann þyrfti að fara, fengið lyklana aftur og keyrt af stað til Reykjavíkur.
„Ég vildi komast í burtu frá þessu,“ sagði Pétur við dómara.
Yfir helgina hafi Pétur farið tvisvar sinnum til Reykjavíkur og í bæði skiptin snúið aftur til baka. Í fyrra skiptið segist hann hafa hitt Sigurð Gunnar, pabba Ingunnar, sem er einnig ákærður í málinu.
Þar hafi Sigurður sagst ætla að gefa honum bíl eftir að Pétur sagðist ekki hafa haft efni á að kaupa hann.
Í seinni Reykjavíkurferðinni hafi Pétur alls ekki viljað snúa aftur.
„Á leiðinni til baka stoppa ég á byggingarsvæðinu þar sem er verið að byggja nýjan veg eftir Norðlingaholti og ég brýt part af kælikerfinu í bílnum mínum svo ég hef þá afsökun að koma ekki til baka.“
Eftir einhvern tíma hafi Andri svo hringt.
„Þá með engum fyrirvara eða hann hringdi í mig, þá byrjaði ég að fara aftur í kvíðakast. Ég man ekki hvað gerðist en ég man eftir tilfinningunum mínum.“
Pétur var taugaóstyrkur þegar hann talaði við dómara, hafði dregið peysuna sína yfir hendurnar og ruggaði sér örlítið í stólnum.
Á mánudeginum eftir þessa umræddu helgi, í apríl 2024, hafi hann heyrt Ingunni og Andra ræða um flugferð en ekkert móttekið hvað þau væru að segja.
„Þar á milli segir hann mér að horfa yfir hann [brotaþola] á meðan hann fer í sturtu. Ingunn er inni á baðherberginu með honum og stend við baðherbergishurðina með bakið að þeim,“ sagði Pétur.
Ingunn hafi eitthvað verið að hafa brotaþola til, jafnvel farða hann. Þau hafi síðan farið af stað til Reykjavíkur en á leiðinni hafi Ingunn og Andri rifist.
Þegar til Reykjavíkur var komið hafi þau stoppað fyrir utan verslun Símans.
„Ég var ekki að fatta af hverju, ég var sitjandi úti í bíl á meðan þau voru inni.“
Loks hafi þau haldið af stað heim til Andra, Pétur og Ingunn hafi keyrt með brotaþola um götur höfuðborgarsvæðisins og loks farið út á Keflavíkurflugvöll. Pétur segist ekki hafa komið með þeim inn í sjálfan flugvöllinn heldur beðið úti í bíl.
Pétur segist aldrei hafa séð neinn beita brotaþola ofbeldi. Brotaþoli hafi samt sem áður verið marinn yfir andlitið og líkamann, átt erfitt með að hreyfa sig og átti erfitt með að tyggja og borða.
Pétur og brotaþoli hafi talað saman um fjölskyldu brotaþola, líf hans og hvert hann hefði ferðast. Sjálfum hafi Pétri liðið illa og játar hann því að hafa beðið hann afsökunar.
„Já, ég held ég hafi beðið hann afsökunar á mörgum tímapunktum út af því sem var búið að gerast.“
Brotaþoli sagði í skýrslutöku að Pétur hefði verið sá sem beitti hann minnsta ofbeldinu en hefði samt sem áður lamið hann nokkrum sinnum. Eftir það hefði Pétur beðið hann afsökunar.
Pétur neitaði því alveg að hafa beitt brotaþola ofbeldi og að hafa átt í hótunum við hann.
Hvað varðar þær 3,5 milljónir sem hann fékk á reikninginn sinn sagðist Pétur hafa haldið að peningurinn væri frá Andra og komst ekki að því fyrr en eftir að hann var handtekinn að peningurinn hefði komið af reikningi brotaþola.
Hann sagðist ekki hafa vitað af hverju bróðir hans ætti að hafa verið að borga honum. Þá man Pétur ekki hver upphæðin var nema að hún hafi verið há.
Pétur segist hafa verið hræddur við Andra bróður sinn, sem sé þrettán árum eldri en hann. Pétur rifjar upp matarboð með fjölskyldunni þar sem Andri og Ingunn mættu. Allir hefðu vaknað nóttina eftir vegna öskra og láta í rifrildi þeirra á milli.
Einnig hafi Andri eitt sinn látið eins og hann ætlaði að keyra á Pétur og foreldra þeirra þegar þau voru að sækja dót Andra heim til fyrrverandi kærustu hans og barnsmóður.
Aðspurður af hverju hann kom brotaþola ekki til hjálpar segist Pétur hafa verið hræddur.
„Hræddur um að hann myndi veita mér skaða að einhverju leyti, mér eða kærustunni minni,“ sagði Pétur.
„Ef maður sagði vitlausan hlut við hann gat það blossast upp í reiði.“
Vegna þessa hafi hann hlýtt Andra og verið á svæðinu eftir að hafa upphaflega ætlað einungis að sækja hann og skutla honum heim.
Þegar skýrslutökur lögreglunnar eru bornar undir Pétur segist hann muna eftir fæstu en sagði að hann hafi alltaf reynt að segja satt og rétt frá og því hlýtur það að hafa verið rétt.
Í skýrslutöku lögreglu sagðist Pétur telja sig sekan.
„Ég sakaði mig mjög mikið um það sem gerðist. Ég hefði átt að hjálpa honum meira,“ sagði Pétur fyrir dómara.
Bornar eru undir hann lýsingar á því að hann hafi sagt að þegar hann mætti í Reykholt hafi Andri setið í stól í íbúð brotaþola með hanska og haldið á keðju. Einnig hafi blóð verið á peysu Andra.
„Ég man ekki eftir því en það hlýtur að hafa verið rétt.“
Upptaka af símtali Andra og Ingunnar, þar sem Pétur er einnig til tals, var spiluð fyrir dómi. Fyrsta upptakan var tekin þegar Andri á að hafa farið í hraðbanka með greiðslukort brotaþola en reyndist ekki vera með rétt pin-númer.
Við þetta beygði Pétur höfuðið niður og átti erfitt með að svara spurningum sækjanda.
„Ég man ekki eftir því,“ sagði hann við spurningum um hvað hafi verið í gangi á meðan símtalið stóð yfir.
Þá var annað símtal spilað þar sem Pétur og Andri töluðu saman um að setja upp auðkenni.
„Þú átt eftir að elska mig,“ sagði Pétur í upphafi símtalsins.
Aðspurður hvað hann meini gat hann ekki svarað og sagðist einungis finna fyrir ótta. Verjandi hans útskýrði að hann heyrði rödd bróður síns og það hafi valdið honum mikilli skelfingu.
Þarna óskaði Pétur eftir hléi og fór afsíðis með verjandanum og foreldrum sínum, sem hafa verið viðstödd alla aðalmeðferðina. Það var annað hlé skýrslutökunnar sem Pétur óskaði eftir og virtist hann í miklu uppnámi í bæði skiptin.
„Ég get ekki meira,“ sagði Pétur þegar hann kom til baka með tárin í augunum og afar andstuttur.
Hann átti erfitt með tal og lauk þar með skýrslutökunni þar sem hann treysti sér ekki í meira.