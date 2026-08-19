Kærastinn var á staðnum

Kærasti Hayden Panettiere og bróðir hans voru í íbúðinni þegar hún lét lífið um helgina. Þeir tóku á móti fyrstu lögregluþjónunum sem mættu á staðinn, en um er að ræða íbúð í eigu fjölskyldu þeirra í Greenville í Suður-Karólínu. Bræðurnir fylgdust með endurlífgunartilraunum sjúkraflutningamanna.
Panettiere og Brian Hickerson höfðu átt í stormasömu sambandi í nokkur ár. Hann hafði verið sakaður um að beita hana ofbeldi. Hann var ákærður fyrir heimilisofbeldi árið 2020 og varði stuttum tíma í fangelsi, auk þess að vera dæmdur á skilorð til fjögurra ára.
Ekki er talið að dauða hennar hafi borið að með saknæmum hætti en Panettiere hefði orðið 37 ára gömul á föstudaginn. Samkvæmt heimildum TMZ er talið að hún hafi tekið of stóran skammt af lyfseðilsskyldum lyfjum en verið er að rannsaka hvort eitthvað glæpsamlegt gæti hafa átt sér stað.
Sjá einnig: Leikkonan var úrskurðuð látin á vettvangi
Blaðamenn AP fréttaveitunnar hafa komið höndum yfir lögregluskýrslu vegna útkallsins til íbúðar leikkonunnar um helgina. Þar er búið að hylma yfir töluvert af upplýsingum en fram kemur að Zach Hickerson, bróðir Brians, talaði fyrstur við lögregluþjóna.
Þá skrifaði lögregluþjónninn sem var fyrstur á vettvang að Zach hefði sýnt miklar tilfinningar á meðan endurlífgunartilraunir voru gerðar. Hann sagði Brian hafa verið rólegri í fyrstu en það hefði breyst þegar búið var að lýsa Panettiere látna.
Lögregluþjónninn skrifaði að ekki hefði verið nein sýnileg ástæða fyrir ástandi leikkonunnar. Krufning hefur ekki leitt neina áverka í ljós, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Eins og áður segir sat Hickerson stuttlega í fangelsi árið 2020 fyrir að hafa beitt Panettiere ofbeldi. Í sjálfsævisögu hennar, sem kom út í maí, skrifaði leikkonan að hún hefði viljað að Hickerson verði nægum tíma í fangelsi til að hræða hann en ekki svo löngum að hann yrði verri maður fyrir vikið.
„Ég þarfnaðist þess að hann viðurkenndi mistök sín og breyttist vegna þeirra, en ég vildi ekki valda honum óafturkræfum skaða.“
Þá sagðist hún hafa reynt að fyrirgefa honum ofbeldið.
Eftir að búið var að lýsa Panettiere látna ræddi lögregluþjónninn frekar við þá bræður en búið er að hylma yfir upplýsingarnar um þau samtöl í lögregluskýrslunni. Einnig er búið að hylma yfir upplýsingar um hvaða lyf leikkonan á að hafa tekið.
Panettiere hefur talað um baráttu sína við áfengisfíkn og þunglyndi gegnum árin.
Vladimir Klitschko, barnsfaðir leikkonunnar Hayden Panettiere, segir fjölskylduna í mikilli sorg. Panettiere hafi yfirgefið þessa jörð allt of snemma og að þó svo að þau hafi ekki verið saman hafi hún verið mikilvægur hluti lífs hans og móðir dóttur þeirra, Kayu. Hann biður um frið til að glíma við sorgina og andlát hennar.
Leikkonan Hayden Panettiere er látin, 36 ára að aldri, en hún var sannkölluð barnastjarna. Panettiere byrjaði að leika í auglýsingum aðeins ellefu mánaða gömul, sjónvarpsþáttum fjögurra ára og kvikmyndum níu ára. Leiklistarferill hennar spannaði því rúm þrjátíu ár og nánast alla hennar ævi. Vísir hefur tekið saman tíu bestu hlutverk hennar.