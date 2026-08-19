Um fimmtugur íbúi dvalarheimilis í Finnlandi lést eftir að lögreglumaður skaut hann með rafbyssu í síðustu viku. Aðstandendur hans segja að hann hafi verið andlega fatlaður.
Lögregla brást við tilkynningu um að maðurinn væri ógnandi og ofsafullur í garð annarra á dvalarheimili fyrir fatlaða í Espoo, skammt frá höfuðborginni Helsinki á föstudagskvöld, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins.
Maðurinn er sagður hafa haldið áfram ofsakenndri hegðun eftir að lögreglumenn komu á staðinn. Einn lögregluþjónanna hafi þá skotið hann með rafbyssu. Við það hafi maðurinn særst og verið fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést.
Lögregluyfirvöld skoða nú hvort rétt sé að hefja rannsókn á dauða mannsins.
Þrír ættingjar þess látna segja finnska ríkisútvarpinu að hann hafi slasast alvarlega við afskipti lögreglunnar og að sár hans hafi dregið hann til dauða. Þeir vissu ekki hvað varð til þess að lögregla var kölluð til.
Rafbyssur er bæði hægt að nota í návígi og skjóta úr þeim pílum sem eru tengdar vírum og gefa skotmarkinu 50.000 volta straum.
Íslenskir lögreglumenn byrjuðu að ganga með rafbyssur í fyrra. Fyrr á þessu ári kviknaði í manni sem lögreglumenn á Suðurnesjum skutu á með rafbyssu. Maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva í kirkjugarði í Reykjanesbæ. Hann sagði Ríkisútvarpinu í sumar að hann hefði ekki borið eld að sér sjálfur heldur hefði kviknað í út frá rafbyssuskotinu.
Lögreglumenn á vettvangi skipuðu sjónarvotti að uppákomunni að eyða myndbandsupptöku sem hann gerði af henni.