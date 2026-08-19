Úkraínskur kafari var handtekinn í Króatíu í dag í tengslum við skemmdarverkin á Nord Stream-gasleiðslunum í Eystrasalti fyrir fjórum árum. Framselja á manninn til Þýskalands.
Maðurinn, sem þýsk yfirvöld nafngreina sem Vladímir Z., var handtekinn í Pula við Adríahaf. Króatískir lögreglumenn tóku hann fastan á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar, að sögn AP-fréttastofunnar.
Þýsk yfirvöld segja að maðurinn sé þjálfaður kafari og að hann hafi verið hluti af hóp sem kom fyrir sprengjum á Nord Stream 1 og 2 nærri Borgundarhólmi í september árið 2022. Maðurinn sé sterklega grunaður um að hafa valdið sprengingunum og skemmdarverkunum.
Annar Úkraínumaður var ákærður í Þýskalandi í tengslum við skemmdarverkin í síðasta mánuði. Sá er fyrrverandi liðsforingi í úkraínska hernum. Hann er meðal annars ákærður fyrir hlutdeild í stríðglæpum með því að ráðast á borgaralega innviði.
Nord Stream-leiðslurnar tvær fluttu og áttu að flytja jarðgas frá Rússlandi til meginlands Evrópu. Þegar skemmdarverkin voru framin var ekki búið að taka aðra þeirra í notkun og Rússar höfðu skrúfað fyrir hina eftir að evrópsk ríki beittu þá refsiaðgerðum vegna innrásar þeirra í Úkraínu rúmu hálfu ári áður.
Skemmdarvargarnir sigldu á lítilli skútu sem þeir leigðu að gasleiðslunum. Kafarar í hópnum komu svo fyrir sprengjum á þeim.
Hópur úkraínskra herforingja og kaupsýslumanna er sagður hafa lagt á ráðin um skemmdarverkin. Volodýmýr Selenskí, forseti, hafi upphaflega lagt blessun sína yfir þau en síðar viljað hætta við. Skipuleggjendurnir hafi hins vegar haldið ótrauðir áfram.