Innlent

Meintur Kárs­nesmorðingi hand­tekinn í Barcelona

Kjartan Kjartansson skrifar
Lögreglumenn við kirkju fjölskyldunnar helgu í Barcelona. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki.
Lögreglumenn við kirkju fjölskyldunnar helgu í Barcelona. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/EPA

Annar tveggja manna sem eru grunaðir um að hafa ráðið manni bana á Kársnesi fyrr í mánuðinum var handtekinn í Barcelona á Spáni. Spænskir fjölmiðlar greindu frá handtökunni í síðustu viku.

Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi ekki frá því hvar þeir hefðu verið handsamaðir.

Spænskir fjölmiðlar sögðu frá því á föstudag að annar þeirra hefði verið handtekinn í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona.

Aðgerðin er sögð hafa átt sér stað þriðjudaginn 11. mars. Fjölmiðillinn El Periodico segir að sá handtekni sé pólskur ríkisborgari.

Spænskir miðlar vitna allir í þarlenda ríkislögreglu um að bráðabirgðaniðurstaða krufningar á manninum sem var drepinn á Kársnesi hafi leitt í ljós að hann hafi verið stungið ítrekað og að ætandi vökva hafi verið skvett á hann.

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