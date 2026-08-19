Annar tveggja manna sem eru grunaðir um að hafa ráðið manni bana á Kársnesi fyrr í mánuðinum var handtekinn í Barcelona á Spáni. Spænskir fjölmiðlar greindu frá handtökunni í síðustu viku.
Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi ekki frá því hvar þeir hefðu verið handsamaðir.
Spænskir fjölmiðlar sögðu frá því á föstudag að annar þeirra hefði verið handtekinn í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona.
Aðgerðin er sögð hafa átt sér stað þriðjudaginn 11. mars. Fjölmiðillinn El Periodico segir að sá handtekni sé pólskur ríkisborgari.
Spænskir miðlar vitna allir í þarlenda ríkislögreglu um að bráðabirgðaniðurstaða krufningar á manninum sem var drepinn á Kársnesi hafi leitt í ljós að hann hafi verið stungið ítrekað og að ætandi vökva hafi verið skvett á hann.