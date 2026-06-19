Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 21:14 Valdimar Jóhannsson tryggði Njarðvíkingum sigur í kvöld. Visir/ÓskarÓ Njarðvík vann 1-0 sigur á Leikni í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld. Njarðvíkingar komust fyrir vikið upp í sjöunda sæti deildarinnar en þetta var fjórði sigur liðsins í tíu fyrstu leikjunum. Leiknismenn komu í leikinn á miklu skriði en þeir voru búnir að vinna þrjá síðustu deildarleiki sína og þá með markatölunni 8-1. Leiknisliðið átti möguleika á að komast upp í annað sætið en situr eftir þetta tap í fimmta sætinu, einu stigi á undan Njarðvík. Valdimar Jóhannsson skoraði eina markið á 34. mínútu eftir stoðsendingu frá Sigurjóni Má Markússyni. Þetta var frábært skot fyrir utan teig og hans fyrsta mark í Lengjudeildinni í sumar. Lengjudeild karla UMF Njarðvík Leiknir Reykjavík Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Sjá meira