Íslenski boltinn

Njarð­víkingar stöðvuðu sigur­göngu Leiknisliðsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Valdimar Jóhannsson tryggði Njarðvíkingum sigur í kvöld.
Valdimar Jóhannsson tryggði Njarðvíkingum sigur í kvöld. Visir/ÓskarÓ

Njarðvík vann 1-0 sigur á Leikni í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld.

Njarðvíkingar komust fyrir vikið upp í sjöunda sæti deildarinnar en þetta var fjórði sigur liðsins í tíu fyrstu leikjunum.

Leiknismenn komu í leikinn á miklu skriði en þeir voru búnir að vinna þrjá síðustu deildarleiki sína og þá með markatölunni 8-1.

Leiknisliðið átti möguleika á að komast upp í annað sætið en situr eftir þetta tap í fimmta sætinu, einu stigi á undan Njarðvík.

Valdimar Jóhannsson skoraði eina markið á 34. mínútu eftir stoðsendingu frá Sigurjóni Má Markússyni. Þetta var frábært skot fyrir utan teig og hans fyrsta mark í Lengjudeildinni í sumar.

Lengjudeild karla UMF Njarðvík Leiknir Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið