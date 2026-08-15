Stiklusúpa: Sturlað leikjahaust og vetur í vændum Samúel Karl Ólason skrifar 15. ágúst 2026 15:02 Það eru margir efnilegir leikir við sjóndeildarhringinn. Á þessum árstíma lækkar sólin sífellt meira á himni og fólk er að snúa aftur til vinnu eða í nám eftir sumarfrí. Börnin eru eldri og ekki eins skemmtileg og makarnir í fúlu skapi. Hreint út sagt, þá sökkar eiginlega allt. Við getum þó huggað okkur við það að haustið er yfirleitt alltaf, stundum, besti tími ársins til að spila tölvuleiki. Þetta haust virðist ætla að vera sérstaklega gott, ef maður á að segja eins og er. Það sem lyftir haustinu á hærra stig er að GTA 6 er loksins að koma út. Alheimurinn hefur beðið eftir þeim leik um árabil en útgáfu hans hefur nokkrum sinnum verið frestað. Hér að neðan verður stiklað á stóru yfir efnilega leiki sem koma út í haust og í vetur. Aftur, ég er að stikla á stóru því það er fullt af efnilegum leikjum að koma út í haust og í vetur. Fyrst er þó stiklusúpa frá því í janúar. Star Wars Zero Company Við byrjum upptalninguna á nýjasta Star Wars leiknum, sem heitir Zero Company. Það er herkænskuleikur í anda X-Com leikjanna en blaðamenn sem hafa fengið að prófa hann á undanförnum dögum tala vel um hann. Leikurinn gerist á tímum klónastyrjaldarinnar og setur spilara í hlutverk stjórnenda sérstakrar hersveitar sem þarf að berjast gegn nýrri og stórhættulegri ógn. Star Wars: Zero Company kemur út þann 27. ágúst á PlayStation 5, Xbox og PC. The Blood of Dawnwalker Hópur fyrrverandi starfsmanna CD Projekt Red, sem er hvað þekktast fyrir Witcher-leikina og Cyberpunk 2077, myndaði nýtt fyrirtæki sem kallast Rebel Wolves. Það gerðu þeir til að gera leikinn The Blood of Dawnwalker. Sá leikur gerist á fjórtándu öld í Austur-Evrópu þar sem hópur vampíra herjar á íbúa og hefur í raun tekið yfir stjórn svæðisins. Spilarar setja sig í spor ungs manns sem öðlast krafta vampíra, að hluta til, og hefur þrjátíu daga og nætur til að ná tilteknum markmiðum. Það geta spilarar gert með því að taka vampíruhluta unga mannsins fagnandi eða halla sér þess í stað að mannlega eðli hans. Spilun þessa leiks virðist eiga að vera nokkuð óhefðbundin og veltur framvindan mjög á þeim ákvörðunum sem spilarar taka. Tíminn líður ekki með hefðbundnum hætti í leiknum heldur verður dagur að kvöldi, eða kvöld að morgni, þegar spilarar ljúka verkefnum eða ná ákveðnum áföngum. Í rauninni eiga spilarar að geta bjargað fjölskyldu sinni innan þrjátíu daga og jafnvel mjög snemma. Takist þeim ekki að gera það, felur það ekki í sér að leikurinn sé hreinlega búinn. Þess í stað breytist hann, ef marka má nýlega kynningu á leiknum. The Blood of Dawnwalker kemur út þann 3. september á PlayStation 5, Xbox og PC. Marvel's Wolverine Næsti stóri leikur haustsins er Marvel's Wolverine, sem fjallar um hinn viðkunnarlega en skapfúla Jarfa. Sá er oft minnilaus X-karl sem klórar fólk í spað en leikurinn gerist að vísu áður en X-Men verða til. Þess í stað starfar Jarfi með Sabertooth og Mystique. Þessi blóðugi leikur er gerður af Insomniac, þeim sömu og gerðu Spider-Man leikina frábæru. Wolverine gerist þó ekki í opnum heimi eins og leikirnir um Kóngulóarmanninn heldur er þetta línulegur hasarleikur. Marvel's Wolverine kemur út þann 15. september á PlayStation 5. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 Einn af efnilegu leikjunum í haust er herkænskuleikurinn Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Ofurmennskir geimlandgönguliðar berjast við Orka og Necrons um plánetuna Kronus. Þetta hljómar allt eins og mikið fjör. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 kemur út þann 17. september á PC. Control Resonant Remedy er að gefa út nýjan Control-leik í haust. Hann kallast Control Resonant en virðist nokkuð frábrugðinn fyrri leiknum, ef marka má stiklur. Aðalpersónan að þessu sinni er Dylan Faden, bróðir Jesse, forstjóra hinnar dularfullu alríkisstofnunar sem leikurinn er kenndur við. Jesse er týnd og mygla úr öðrum víddum og afmyndaðar manneskjur úr Elsta húsinu sem hýsir Control-stofnunina flæða út á götur New York-borgar. Sérstaklega spennandi verður að sjá hvort og hvernig Remedy heldur áfram að tengja Control-heiminn við Alan Wake-leikina sem stúdíóið er helst þekkt fyrir. Rithöfundurinn niðurlúti birtist í aukaefni með upphaflega Control-leiknum og bæði Faden-systkinin skutu upp kollinum í aukaefni með Alan Wake 2. Control Resonant kemur út þann 24. septemer á PlayStation 5, Xbox og PC. Gears of War: E-Day Í október lítur nýr Gears of War leikurinn dagsins ljós. Þessi nýjasti leikur fjallar um upphaf innrásar (upprásar?) Locust hjarðarinnar og baráttu þeirra Marcus Fenix og Dom Santiago, sem þeir sem spiluðu gömlu leikina ættu að kannast við. Margir eiga eflaust eftir að geta misst sig aðeins í nostalgíunni við spilun leiksins, sem býður upp á gamaldags split-screen, þar sem tveir geta spilað sig gegnum sögu leiksins á sama skjánum. Gears of War: E-Day kemur út þann 6. október á Xbox og PC. Call of Duty: Modern Warfare 4 Ég var ekki alveg viss um að nýr Call of Duty leikur ætti heima hérna, þar sem þeir koma út á hverju einasta ári, eða svo gott sem. Núna er Infinity Ward, sem gerir bestu COD-leikina að taka fyrir hvernig nútíma stríð gæti litið út á Kóreuskaganum. Nýjum leik fylgja svo auðvitað miklar breytingar á Warzone, sem er enn mikið spilaður út um allan heim. Call of Duty: Modern Warfare 4 kemur út þann 23. október á PlayStation 5, Xbox og PC. Grand Theft Auto 6 Þá komum við að því sem allir og ömmur þeirra eru að bíða eftir. Nýjasta GTA-leiknum frá árinu 2013. Tvö. Þúsund. Og. Þrettán. Það var bókstaflega í gamla daga! Nýi leikurinn gerist í Vice City, sem er GTA-útgáfa af Miami. Sú borg var síðast heimsótt í leiknum GTA: Vice City, sem kom út árið 2002. Eins og í GTA 5 verður hægt að spila fleiri en eina persónu en leikurinn mun fjalla um þau Jason og Luciu. Að öðru leyti er ekki mikið vitað um leikinn sjálfan. Sjá einnig: Fresta GTA 6 aftur og um hálft ár Síðasta stikla leiksins kom út í maí í fyrra. Það er nánast líka í gamla daga en von er á nýrri og ítarlegri umfjöllun um leikinn þann 27. ágúst. Það er áhugavert að segja frá því að Netflix hefur keypt sex klukkustunda forskot á þá stiklu og umfjöllun. Því verður fyrst hægt að horfa á það efni á Netflix, áður en það verður aðgengilegt annarsstaðar. Grand Theft Auto 6 kemur út þann 19. nóvember á PlayStation 5 og Xbox. Aðrir efnilegir og væntanlegir leikir sem koma út í haust eru til dæmis Silent Hill: Townfall, Ace Combat 8: Wings of Theve, Star Wars: Galactic Racer og jafnvel Valor Mortis. Seinna í vetur eiga svo nokkrir efnilegir leikir að líta dagsins ljós. Má þar nefna leiki eins og Metro 2039, God of War Laufey og Fable 4. Þá er einnig útlit fyrir að við munum fá frekari upplýsingar um sjöunda leikinn í Elder Scrolls seríunni. 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