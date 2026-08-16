Bandaríska stjarnan Hunter Schafer var stödd hér á landi á dögunum. Miðað við myndir hennar hefur dvöl hennar hérlendis verið ævintýri líkust og leikkonan virðist lítið hafa kippt sér upp við það þótt veðrið hafi ekki alltaf leikið við hana meðan á dvöl hennar stóð.
Björk Guðmundsdóttir virðist hafa spilað stóran þátt í ferð Schafer en hún sótti sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu sem fram fór á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
Hátíðin var svokallað reiv og fór fram utandyra. Hátíðin náði að sjálfsögðu hámarki þegar sjálfur almyrkvinn stóð yfir en algjör þögn ríkti í nokkrar mínútur fyrir hann og meðan að á almyrkvanum stóð.
Hátíðin féll ekki í kramið hjá öllum en meira má lesa um það í fréttinni hér að ofan.
Strax að honum loknum steig Björk á svið og þeytti skífum fyrir trylltan lýð, alls staðar að úr heiminum.
Schafer sótti einnig sýningu á verkum Bjarkar, Echolalia, sem fram fer í Listasafni Íslands fram í október.
Hluti af sýningunni eru grímur James Merry sem hann hefur árum saman hannað fyrir listakonuna.
Sjá má af myndum Schafer að hún gisti á Edition-hótelinu í miðborg Reykjavíkur hluta úr dvöl sinni. Edition, sem er fimm stjörnu lúxushótel, gerði greinilega vel við gesti sína sem gistu meðan á almyrkvanum stóð og hafði gleraugu tilbúin í herberginu við innritun.
Schafer virðist einnig hafa gist á Retreat-hóteli Bláa lónsins. Þar ríkir ekkert nema fimm stjörnu últralúxus og hafa gestir meðal annars aðgengi að einkalóni.
Schafer spókaði sig einnig um Mosfellsdal þar sem hún skoðaði Helgufoss og gaf sér tíma til að láta streitu líða úr sér í heilnæmri íslenskri náttúru. Með meðfylgjandi roki, að sjálfsögðu.
Schafer skellti sér líka í göngu meðfram strandlengjunni, sem er auðsótt frá Edition-hótelinu sem staðsett er við hlið Hörpu og Reykjavíkurhafnar. Þar brá hún á leik ásamt vinkonu sinni og ferðafélaga, Havana Rose Liu. Havana er, líkt og Hunter, bæði fyrirsæta og leikkona.
Þar að auki tikkaði Schafer í klassísk box en hún skoðaði Gullfoss, fór í hvalaskoðun og bragðaði á áfengum drykk.
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Scafer deildi nýlega myndum úr Íslandsferð sinni með 6,9 milljónum fylgjenda sinna á Instagram við góðar undirtektir.