Lífið

Hunter Schafer al­sæl eftir Ís­lands­för

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Schafer kom meðal annars til Íslands til að berja almyrkvann augum.
Schafer kom meðal annars til Íslands til að berja almyrkvann augum. Instagram/Samsett

Bandaríska stjarnan Hunter Schafer var stödd hér á landi á dögunum. Miðað við myndir hennar hefur dvöl hennar hérlendis verið ævintýri líkust og leikkonan virðist lítið hafa kippt sér upp við það þótt veðrið hafi ekki alltaf leikið við hana meðan á dvöl hennar stóð.

Björk Guðmundsdóttir virðist hafa spilað stóran þátt í ferð Schafer en hún sótti sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu sem fram fór á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. 

Hljóðskúlptúr Bjarkar á Listasafni Íslands, þar sem hún flytur lagið Sorrowful soil ásamt Hamrahlíðarkórnum, fangaði athygli hópsins. Instagram

Hátíðin var svokallað reiv og fór fram utandyra. Hátíðin náði að sjálfsögðu hámarki þegar sjálfur almyrkvinn stóð yfir en algjör þögn ríkti í nokkrar mínútur fyrir hann og meðan að á almyrkvanum stóð.

Hátíðin féll ekki í kramið hjá öllum en meira má lesa um það í fréttinni hér að ofan. 

Það gladdi stjörnuna okkar að sjá regnboga en hún er sjálf trans og hefur beitt sér fyrir réttindum hinsegin fólks. Instagram

Strax að honum loknum steig Björk á svið og þeytti skífum fyrir trylltan lýð, alls staðar að úr heiminum.

Með hjálp nútímatækni geta gestir Echolalia-sýningarinnar mátað á sig grímur Bjarkar,  hannaðar af James Merry.Instagram

Schafer sótti einnig sýningu á verkum Bjarkar, Echolalia, sem fram fer í Listasafni Íslands fram í október.

Tækifærin voru næg til að bregða á leik. Instagram

Hluti af sýningunni eru grímur James Merry sem hann hefur árum saman hannað fyrir listakonuna.

Snyrtilegt herbergi með gólfsíðum gluggum beið leikkonunnar á Edition-hótelinuInstagram

Sjá má af myndum Schafer að hún gisti á Edition-hótelinu í miðborg Reykjavíkur hluta úr dvöl sinni. Edition, sem er fimm stjörnu lúxushótel, gerði greinilega vel við gesti sína sem gistu meðan á almyrkvanum stóð og hafði gleraugu tilbúin í herberginu við innritun.

Þær stöllur, Hunter og Havana, nutu sín vel á Íslandi. Ljóst er að laxableikur Arc'teryx-jakki Schafer lék stórt hlutverk í ferðinni. Instagram

Schafer virðist einnig hafa gist á Retreat-hóteli Bláa lónsins. Þar ríkir ekkert nema fimm stjörnu últralúxus og hafa gestir meðal annars aðgengi að einkalóni.

Schafer leyfði sér líka að vera í flæðinu meðan að á Íslandsdvöl hennar stóð. 

Schafer spókaði sig einnig um Mosfellsdal þar sem hún skoðaði Helgufoss og gaf sér tíma til að láta streitu líða úr sér í heilnæmri íslenskri náttúru. Með meðfylgjandi roki, að sjálfsögðu.

Góður hópur skellti sér í hvalaskoðun.Instagram

Schafer skellti sér líka í göngu meðfram strandlengjunni, sem er auðsótt frá Edition-hótelinu sem staðsett er við hlið Hörpu og Reykjavíkurhafnar. Þar brá hún á leik ásamt vinkonu sinni og ferðafélaga, Havana Rose Liu. Havana er, líkt og Hunter, bæði fyrirsæta og leikkona.

Drykkurinn var nokkuð sterkur, miðað við viðbrögðin.Instagram

Þar að auki tikkaði Schafer í klassísk box en hún skoðaði Gullfoss, fór í hvalaskoðun og bragðaði á áfengum drykk.

Scafer deildi nýlega myndum úr Íslandsferð sinni með 6,9 milljónum fylgjenda sinna á Instagram við góðar undirtektir. 

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