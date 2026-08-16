Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. ágúst 2026 11:30 Plötusnúðurinn DJ Margeir hefur haldið blokkarpartý á Menningarnótt frá árinu 2013. Í ár er planið að styrkja Minningarsjóð Bryndísar Klöru Plötusnúðurinn DJ Margeir hefur í rúm tíu ár haldið blokkarpartýið MOMENT á Klapparstíg á Menningarnótt. Tónleikarnir hafa alltaf verið ókeypis en í ár verða þeir haldnir til styrktar Minningarsjóði Bryndísar Klöru og gestir hvattir til að styrkja sjóðinn. Þá mun Margeir jafna öll framlög sem berast, allt að 500 þúsund krónum. Margeir Steinar Ingólfsson, betur þekktur sem DJ Margeir, hefur haldið tónleikana MOMENT á Menningarnótt síðan árið 2013. Gestum býðst þar að stíga inn í undraheim danstónlistar undir handleiðslu plötusnúðsins. Viðburðurinn er ókeypis í boði Icelandair og allir velkomnir. „MOMENT er í raun einskonar dansmaraþon á Menningarnótt þar sem góð stemmning, ljós og kærleikur eru í fyrirrúmi. Okkur langar að nota þann kraft sem verður til á Klapparstígnum til góðs og hvetjum alla sem hafa notið augnabliksins með okkur í gegnum árin til að styrkja Minningarsjóð Bryndísar Klöru,“ segir Margeir um viðburðinn. Fólk getur styrkt Minningarsjóðinn með því að kaupa styrktarmiða á moment.is þar sem öll framlög renna óskipt í sjóðinn. Þeir sem kaupa styrktarmiða fara í pott og eiga möguleika á vinningum frá veitingastöðum í nágrenninu. DJ Margeir og MOMENT munu jafna öll framlög, krónu á móti krónu, allt að 500.000 krónum. „Ég skora jafnframt á aðra öfluga aðila sem hafa sett svip sinn á Menningarnótt í gegnum árin að finna leið til að styðja við þetta góða málefni. Ef við öll leggjumst á eitt getum við látið hátíðina snúast um meira en skemmtunina eina og skapað raunveruleg, jákvæð áhrif,“ segir Margeir. Gestir skemmtu sér rækilega fyrir tveimur árum. Borgarstjóri mun setja Menningarnótt á MOMENT sviðinu kl. 12:30 laugardaginn 22. ágúst. Fjölskylda Bryndísar Klöru Birgisdóttur, sem lést voveiflega í stunguárás á Menningarnótt árið 2024, er stuðningnum afar þakklát. „Menningarnótt mun alltaf hafa djúpa merkingu fyrir okkur, fjölskyldu Bryndísar Klöru. Þess vegna snertir það okkur þegar fólk ákveður að taka gleðina og kraftinn á Menningarnótt til að skapa eitthvað fallegt og kærleiksríkt í nafni Bryndísar,“ segir Birgir Karl Óskarsson, faðir Bryndísar Klöru. „Við erum DJ Margeiri og öllum þeim sem taka þátt í MOMENT innilega þakklát. Við getum ekki breytt því sem gerðist, en saman getum við haft áhrif á það sem gerist næst,“ segir hann jafnframt. Menning Menningarnótt Stunguárás við Skúlagötu Reykjavík Mest lesið Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Lífið Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Lífið Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Tónlist Stiklusúpa: Sturlað leikjahaust og vetur í vændum Leikjavísir Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Lífið Eitt myndband selji upp heilu lagerana Menning Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Lífið Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Lífið Fleiri fréttir Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Guðjón Þorgils flytur lag Hinsegin daga Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Sjá meira