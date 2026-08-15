Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Sigurgeir Þorkelsson skrifar 15. ágúst 2026 21:41 Þórdís Kolbrún, ásamt trúnaðarbréfi, er komin til Lundúna. Sendiráð Íslands í Lundúnum Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrum varaformaður Sjálfstæðisflokksins og ráðherra, er tekin til starfa sem sendiherra Íslands í Lundúnum. Þórdís hefur nú stigið fyrsta formlega skrefið sem nýr sendiherra, segir í tilkynningu sendiráðsins, en hún hefur afhent afrit af trúnaðarbréfi sínu til prótokollskrifstofu breska utanríkisráðuneytisins. Trúnaðarbréfið er skjal frá þjóðhöfðingja sendiríkisins til þjóðhöfðingja viðtökuríkisins og staðfestir formlega að sendiherrann komi fram fyrir hönd síns lands. Karl konungur tekur hér við bréfi Thani Thongphakdi,sendiherra Tælands.Getty/Aaron Chown Þórdís Kolbrún mun síðar afhenda Karli III. Bretakonungi bréfið í formlegri athöfn. Sendiherrann telst þá kominn með fullt formlegt umboð. Ljóst er að spennandi tímar eru fram undan hjá Þórdísi Kolbrúnu, en þó vonandi ekki of spennandi. Spennuþættir streymisveitunnar Netflix: Diplómatinn (e. The Diplomat) hafa síðustu ár notið mikilla vinsælda en aðalsöguhetja þeirra tekur einmitt við stöðu sendiherra Bandaríkjanna í Lundúnum þegar mikil alþjóðkrísa hefst. Keri Russell er stórglæsileg í hlutverki sínu sem Kate Wyler. Fyrir hlutverkið hefur hún hlotið tilnefningar til bæði Golden Globe og Emmy-verðlauna. Netflix Þættirnir fjalla um hina slyngu Kate Wyler sem reynist betri en enginn í því sem á eftir fylgir og er, hvað eftir annað, sú eina sem hefur lausnir á reiðum höndum. Þegar eru komnar út þrjár seríur en óstaðfestar fregnir herma að sú fjórða mæti á skjáinn í október. Sendiráð Íslands Utanríkismál Bretland Karl III Bretakonungur Bíó og sjónvarp Netflix Mest lesið Eitt myndband selji upp heilu lagerana Menning Stiklusúpa: Sturlað leikjahaust og vetur í vændum Leikjavísir Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Lífið Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Lífið Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Lífið Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Lífið Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Lífið Robbie Williams einhverfur Lífið „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Bíó og sjónvarp Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Tónlist Fleiri fréttir Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Sjá meira