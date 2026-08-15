Lífið

Þór­dís Kol­brún fékk hlýjar mót­tökur

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Þórdís Kolbrún, ásamt trúnaðarbréfi, er komin til Lundúna.
Þórdís Kolbrún, ásamt trúnaðarbréfi, er komin til Lundúna. Sendiráð Íslands í Lundúnum

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrum varaformaður Sjálfstæðisflokksins og ráðherra, er tekin til starfa sem sendiherra Íslands í Lundúnum.

Þórdís hefur nú stigið fyrsta formlega skrefið sem nýr sendiherra, segir í tilkynningu sendiráðsins, en hún hefur afhent afrit af trúnaðarbréfi sínu til prótokollskrifstofu breska utanríkisráðuneytisins. Trúnaðarbréfið er skjal frá þjóðhöfðingja sendiríkisins til þjóðhöfðingja viðtökuríkisins og staðfestir formlega að sendiherrann komi fram fyrir hönd síns lands.

Karl konungur tekur hér við bréfi Thani Thongphakdi,sendiherra Tælands.Getty/Aaron Chown

Þórdís Kolbrún mun síðar afhenda Karli III. Bretakonungi bréfið í formlegri athöfn. Sendiherrann telst þá kominn með fullt formlegt umboð. 

Ljóst er að spennandi tímar eru fram undan hjá Þórdísi Kolbrúnu, en þó vonandi ekki of spennandi. Spennuþættir streymisveitunnar Netflix: Diplómatinn (e. The Diplomat) hafa síðustu ár notið mikilla vinsælda en aðalsöguhetja þeirra tekur einmitt við stöðu sendiherra Bandaríkjanna í Lundúnum þegar mikil alþjóðkrísa hefst. 

Keri Russell er stórglæsileg í hlutverki sínu sem Kate Wyler. Fyrir hlutverkið hefur hún hlotið tilnefningar til bæði Golden Globe og Emmy-verðlauna. Netflix

Þættirnir fjalla um hina slyngu Kate Wyler sem reynist betri en enginn í því sem á eftir fylgir og er, hvað eftir annað, sú eina sem hefur lausnir á reiðum höndum.

Þegar eru komnar út þrjár seríur en óstaðfestar fregnir herma að sú fjórða mæti á skjáinn í október.

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