Efna til söfnunar í minningu Hennings Sigurgeir Þorkelsson skrifar 16. ágúst 2026 16:02 Henning Jóhannesson lést í maí síðastliðnum. Innsent Blásið hefur verið til söfnunar fyrir ungt fólk með fíknivanda á Norðurlandi. Foreldrar ungs manns sem sjálfur glímdi við fíknivanda segjast hafa fengið að finna sárt úrræðaleysið á eigin skinni. Það eru foreldrar og aðstandendur Hennings Jóhannessonar frá Grímsey, sem lést í maí síðastliðnum tuttugu og fjögurra ára að aldri, sem standa að baki söfnuninni. Tilgangur hennar er að skapa og styrkja úrræði fyrir ungt fólk með fíknivanda á Norðurlandi ásamt því að styðja við aðstandendur þeirra. Það fé sem safnast kann í söfnuninni mun renna óskert til stuðnings við fjármögnun verkefna á Norðurlandi en í tilkynningu segir að reynsla foreldra Hennings hafi sýnt þeim að sárlega vanti aðstoð og lausnir utan höfuðborgarsvæðisins. Segir að söfnunarfé muni renna óskert í sjóðinn Samheldni þegar hann taki til starfa. Sjóðurinn muni hafa það að markmiði að sameina íslenskt atvinnulíf og samfélag í öflugu átaki til að bæta þjónustu og stuðning við fólk með fíknisjúkdóma og fjölskyldur þeirra. Foreldrar Hennings hvetja einstaklinga og fyrirtæki til að sýna samstöðu og veita söfnuninni lið í minningu hans. Reikningurinn er á kennitölu móður Hennings, Ídu Jónsdóttur. Númer söfnunarreiknings: 0567-14-600426 Kennitala: 290767-5559 Grímsey Fíkn Heilbrigðismál Félagasamtök Tengdar fréttir Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Samherji hefur stofnað átakssjóðinn Samheldni, sem er ætlað að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum hjá þeim sem sinna meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúka á Íslandi. 21. júlí 2026 11:43 Mest lesið Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Lífið Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Tónlist Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Lífið Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Lífið Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Lífið Stiklusúpa: Sturlað leikjahaust og vetur í vændum Leikjavísir Eitt myndband selji upp heilu lagerana Menning Fleiri fréttir Efna til söfnunar í minningu Hennings Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Þórdís Kolbrún fékk hlýjar móttökur Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Sjá meira