Lífið

Efna til söfnunar í minningu Hennings

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Henning Jóhannesson lést í maí síðastliðnum.
Henning Jóhannesson lést í maí síðastliðnum. Innsent

Blásið hefur verið til söfnunar fyrir ungt fólk með fíknivanda á Norðurlandi. Foreldrar ungs manns sem sjálfur glímdi við fíknivanda segjast hafa fengið að finna sárt úrræðaleysið á eigin skinni.

Það eru foreldrar og aðstandendur Hennings Jóhannessonar frá Grímsey, sem lést í maí síðastliðnum tuttugu og fjögurra ára að aldri, sem standa að baki söfnuninni. Tilgangur hennar er að skapa og styrkja úrræði fyrir ungt fólk með fíknivanda á Norðurlandi ásamt því að styðja við aðstandendur þeirra.

Það fé sem safnast kann í söfnuninni mun renna óskert til stuðnings við fjármögnun verkefna á Norðurlandi en í tilkynningu segir að reynsla foreldra Hennings hafi sýnt þeim að sárlega vanti aðstoð og lausnir utan höfuðborgarsvæðisins.

Segir að söfnunarfé muni renna óskert í sjóðinn Samheldni þegar hann taki til starfa. Sjóðurinn muni hafa það að markmiði að sameina íslenskt atvinnulíf og samfélag í öflugu átaki til að bæta þjónustu og stuðning við fólk með fíknisjúkdóma og fjölskyldur þeirra.

Foreldrar Hennings hvetja einstaklinga og fyrirtæki til að sýna samstöðu og veita söfnuninni lið í minningu hans. Reikningurinn er á kennitölu móður Hennings, Ídu Jónsdóttur. 

Númer söfnunarreiknings: 0567-14-600426

Kennitala: 290767-5559

Grímsey Fíkn Heilbrigðismál Félagasamtök

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