Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. júlí 2026 19:10 Örvar Eggertsson og félagar í Stjörnunni komust ekki í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. vísir/diego Þátttöku Stjörnunnar í Sambandsdeildinni er lokið eftir tap fyrir Ilves í vítaspyrnukeppni, 5-4, í seinni leik liðanna í 2. umferðinni í Tampere í Finnlandi í dag. Ilves vann leikinn, 2-1, en Stjarnan var með 1-0 forskot eftir fyrri leikinn í Garðabænum. Aðeins eitt mark var skorað í venjulegum leiktíma en það gerði Jesse Kilo í upphafi seinni hálfleiks. Því þurfti að framlengja. Stjarnan náði forystunni á 107. mínútu með sjálfsmarki Faris Krkalic, markvarðar Ilves, en aðeins sex mínútum síðar kom Tatu Miettunen finnska liðinu aftur yfir. Fleiri urðu mörkin ekki og úrslit einvígisins réðust því í vítakeppni. Krkalic varði fyrstu spyrnu Stjörnunnar frá Andra Rúnari Bjarnasyni. Allir hinir níu leikmennirnir sem spreyttu sig á vítapunktinum skoruðu og því vann Ilves, 5-4. Liðið mætir annað hvort Rijeka eða Derry City í næstu umferð. Ilves byrjaði leikinn betur og var ágengari aðilinn. Á 16. mínútu skallaði Oliver Pettersson í slána á marki Stjörnunnar. Eftir erfiða byrjun unnu Stjörnumenn sig vel í inn í leikinn og voru sterkari seinni hluta fyrri hálfleiks. Jóhann Árni Gunnarsson átti hættulegustu tilraun Stjörnunnar þegar hann tók boltann á lofti fyrir utan vítateig Ilves en Krkalic varði fast skot hans. Teemu Hyötenen fékk svo ágætis færi undir lok fyrri hálfleiks en Árni Snær Ólafsson varði. Camilo Speranza, þjálfari Ilves, gerði tvöfalda breytingu í leikhléi og Finnarnir byrjuðu seinni hálfleikinn af miklum krafti. Á 52. mínútu skoraði Kilo og kom heimamönnum yfir. Hann fékk boltann við hægra vítateigshornið, fékk alltof mikinn tíma til að athafna sig og setti boltann í nærhornið. Árni Snær hreyfði hvorki legg né lið í marki gestanna. Eftir því sem leið á seinni hálfleik urðu Stjörnumenn alltaf þreyttari og þreyttari en þrátt fyrir það gerði Jón Þór Hauksson aðeins eina skiptingu í venjulegum leiktíma. Finnarnir voru frískari og líklegri aðilinn. Mínútu fyrir leikslok átti varamaðurinn Lauri Ala-Myllymäki fast skot eftir hornspyrnu sem Árni varði. Skömmu síðar átti örþreyttur Emil Atlason skalla beint á Krkalic. Fátt markvert gerðist í fyrri hálfleik framlengingarinnar en öllu meira í þeim seinni. Á 107. mínútu átti Bjarki Hauksson þrumuskot í slána, bakið á Krkalic og inn. Eins og staðan var þarna voru Stjörnumenn á leið áfram. Finnarnir gáfust þó ekki upp og sex mínútum eftir sjálfsmarkið kom Tatu Miettunen Ilves aftur yfir með skalla eftir fyrirgjöf frá Matias Rale. Finnarnir héldu að þeir hefðu skorað sigurmarkið í uppbótartíma seinni hálfleiks framlengingarinnar þegar skot Goudouss Bamba fór af Roope Riski og í netið. Gleðin var þó skammvinn því aðstoðardómarinn lyfti flaggi sínu til marks um rangstöðu sem var afar tæp, ef Riski var þá fyrir innan. Stjörnumenn gátu samt andað léttar og fengu tækifæri til að koma sér áfram í vítakeppninni en varð ekki kápan úr því klæðinu. Finnarnir sýndu mikið öryggi á vítapunktinum og Jardell Kanga tryggði þeim sigurinn með því að skora úr síðustu spyrnu þeirra. Atvik leiksins Markið sem var dæmt af Ilves í uppbótartíma seinni hálfleiks framlengingarinnar. Dómurinn var tæpur og kannski rangur en Stjarnan slapp með skrekkinn. Ótrúleg dramatík í lokin á frekar slökum leik. Stjörnur og skúrkar Þótt mark Stjörnunnar sé skráð sem sjálfsmark átti Bjarki heiðurinn af því með þrumuskoti sínu. Daníel Finns Matthíasson átti sendinguna á hann en hann kom vel inn í leikinn. Guðmundur Kristjánsson og Gustav Kjeldsen stóðu svo vaktina vel í miðri vörn Stjörnunnar. Fremstu menn Stjörnunnar hafa oftast spilað betur en héngu samt ótrúlega lengi inn á. Fjórar af fimm skiptingum Garðbæinga komu í framlengingunni en hefðu að ósekju mátt koma fyrr því nokkrir leikmenn Stjörnunnar virtust komnir að fótum fram í seinni hálfleik. Andra Rúnari brást bogalistin á vítapunktinum og tilburðir Árna í spyrnum Ilves voru ekkert alltof sannfærandi. Dómarinn Mervan Bejtullahu frá Kósovó hefur eflaust oft fengið meira krefjandi verkefni í hendurnar en í dag. Hann hafði fína stjórn á aðstæðum. Aðstoðardómarinn hans tók hins vegar stóra ákvörðun á ögurstundu eins og áður var getið um. Stemmning og umgjörð Tammelan-leikvangurinn í Tampere var ekki beint þétt setinn og stemmningin var með daufasta móti. Sambandsdeild Evrópu Stjarnan