Lífið samstarf

Bylgju­lestin mætir á Þing­velli á laugar­dag

Bylgjan
Svali og Ívar Guðmunds stjórna Bylgjulestinni á morgun laugardag á Þingvöllum.
Svali og Ívar Guðmunds stjórna Bylgjulestinni á morgun laugardag á Þingvöllum.

Næsti áfangastaður Bylgjulestarinnar verður Þingvellir en á morgun laugardag fer þar fram tónlistarhátíðin Bergmál þar sem Kaleo og fjöldi annara listamanna troða upp.

Lestarstjórarnir á morgun verða Svali og Ívar Guðmunds sem munu sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Að venju fá þeir skemmtilega gesti í heimsókn en Bylgjan verður í beinni milli kl. 12 og 16.

Bylgjan býður upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1 verða í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld eru til sýnis og Samgöngustofa mun fjalla um umferðaröryggi.

Bylgjulestin verður í banastuði í sumar.

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

  • 27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar
  • 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri
  • 11. júlí Kótelettan á Selfossi
  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum
Bylgjan Bylgjulestin Þingvellir


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