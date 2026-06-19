Næsti áfangastaður Bylgjulestarinnar verður Þingvellir en á morgun laugardag fer þar fram tónlistarhátíðin Bergmál þar sem Kaleo og fjöldi annara listamanna troða upp.
Lestarstjórarnir á morgun verða Svali og Ívar Guðmunds sem munu sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Að venju fá þeir skemmtilega gesti í heimsókn en Bylgjan verður í beinni milli kl. 12 og 16.
Bylgjan býður upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1 verða í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld eru til sýnis og Samgöngustofa mun fjalla um umferðaröryggi.
Næstu stopp Bylgulestarinnar: