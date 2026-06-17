Erlent

Spá allt að fjöru­tíu stiga hita

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Þessi gerði sitt besta til að verja sig gegn sólinni þegar hiti náði fjörutíu gráðum í Sevilla á sunnanverðum Spáni í lok maí.
Þessi gerði sitt besta til að verja sig gegn sólinni þegar hiti náði fjörutíu gráðum í Sevilla á sunnanverðum Spáni í lok maí. Getty

Búist er við að hitabylgja muni ganga yfir sunnanverða Evrópu næstu daga. Helsta orsökin er heitt loft sem berst norður til Evrópu frá Sahara.

Hiti mun ná allt að fjörutíu gráðum á sunnanverðum Spáni um helgina. Þar að auki mun hiti ekki ná undir tuttugu gráður yfir nóttina og verður því litla hvíld að fá fyrir íbúa. 

Frakkar fá að finna fyrir hitabylgjunni en á morgun spáir þrjátíu og sex stiga hita til að mynda í höfuðborginni París og Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Samkvæmt spá mun hiti ná þrjátíu og átta gráðum í París á mánudag. Euronews greinir frá því að yfirvöld í Frakklandi skoði hvort færa þurfi lokapróf vegna hitabylgjunnar.

Á Ítalíu gætu hitatölur náð fjörutíu gráðum í hinni fornfrægu Flórens. Hitinn mun teygja sig áfram norður yfir Alpana og er spáð þrjátíu og átta gráðum í Frankfurt á þriðjudag í næstu viku. Áhyggjur vegna álags á innviði sem ekki voru byggðir fyrir hitabylgjur af þessu tagi hafa þegar gert vart við sig.

Hitabylgjan teygir sig einnig til austurs. Á laugardag er spáð þrjátíu og fjórum gráðum og þrumuveðri í Prag og þrjátíu og fimm stiga hita í Búdapest. Ástæða er fyrir Íslendinga á faraldsfæti að fylgjast vel með veðurspám þar sem þeir eru staddir og fylgja fyrirmælum yfirvalda. The New York Times greinir frá því að hitabylgjan hafi þegar haft áhrif á ferðaáætlanir fólks.

Veður verður mun skaplegra í Skandinavíu, í Ósló fer hitinn hæst í tuttugu og fjórar gráður á sunnudaginn.

Maíhitamet féllu víða í Bretlandi fyrir tæpum mánuði. Síðustu ár hefur mikið hefur verið rætt um að hitabylgjum sem þessum muni fara fjölgandi eftir því sem meðalhitastig jarðarinnar hækkar og loftslag breytist.

Loftslagsmál Spánn Frakkland

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