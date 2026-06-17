Spá allt að fjörutíu stiga hita Sigurgeir Þorkelsson skrifar 17. júní 2026 20:22 Þessi gerði sitt besta til að verja sig gegn sólinni þegar hiti náði fjörutíu gráðum í Sevilla á sunnanverðum Spáni í lok maí. Getty Búist er við að hitabylgja muni ganga yfir sunnanverða Evrópu næstu daga. Helsta orsökin er heitt loft sem berst norður til Evrópu frá Sahara. Hiti mun ná allt að fjörutíu gráðum á sunnanverðum Spáni um helgina. Þar að auki mun hiti ekki ná undir tuttugu gráður yfir nóttina og verður því litla hvíld að fá fyrir íbúa. Frakkar fá að finna fyrir hitabylgjunni en á morgun spáir þrjátíu og sex stiga hita til að mynda í höfuðborginni París og Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Samkvæmt spá mun hiti ná þrjátíu og átta gráðum í París á mánudag. Euronews greinir frá því að yfirvöld í Frakklandi skoði hvort færa þurfi lokapróf vegna hitabylgjunnar. Á Ítalíu gætu hitatölur náð fjörutíu gráðum í hinni fornfrægu Flórens. Hitinn mun teygja sig áfram norður yfir Alpana og er spáð þrjátíu og átta gráðum í Frankfurt á þriðjudag í næstu viku. Áhyggjur vegna álags á innviði sem ekki voru byggðir fyrir hitabylgjur af þessu tagi hafa þegar gert vart við sig. Hitabylgjan teygir sig einnig til austurs. Á laugardag er spáð þrjátíu og fjórum gráðum og þrumuveðri í Prag og þrjátíu og fimm stiga hita í Búdapest. Ástæða er fyrir Íslendinga á faraldsfæti að fylgjast vel með veðurspám þar sem þeir eru staddir og fylgja fyrirmælum yfirvalda. The New York Times greinir frá því að hitabylgjan hafi þegar haft áhrif á ferðaáætlanir fólks. Veður verður mun skaplegra í Skandinavíu, í Ósló fer hitinn hæst í tuttugu og fjórar gráður á sunnudaginn. Maíhitamet féllu víða í Bretlandi fyrir tæpum mánuði. Síðustu ár hefur mikið hefur verið rætt um að hitabylgjum sem þessum muni fara fjölgandi eftir því sem meðalhitastig jarðarinnar hækkar og loftslag breytist. Loftslagsmál Spánn Frakkland Tengdar fréttir Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Elísabet Reykdal, húð- og kynsjúkdómalæknir, segist gera skjólstæðinga sína hissa þegar hún útskýrir hvernig eigi að bera á sig sólarvörn. Mikilvægt sé að bera á sig sólarvörn á Íslandi yfir sumarmánuðina, jafnvel þó skýjað sé. Þá upplýsir Elísabet líka um besta ráðið til að verða brúnn skjótt án þess að skaða húðina. 13. júní 2026 07:55 Mest lesið Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Erlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Innlent Rex Heuermann fær lífstíðardóm Erlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Fleiri fréttir Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Sjá meira