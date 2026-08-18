Óperusöngkonan Alexandra Chernyshova var fengin til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnshelli á Snæfellsnesi. Henni til mikillar undrunar var Hollywood-stjarnan Nicole Kidman meðal hópsins.
Alexandra segist oft hafa verið bókuð í slík gigg en hafi í fyrsta sinn verið að koma fram í Vatnshelli. Fyrir algjöra tilviljun og að Alexöndru óvitandi fyrr en ofan í hellinn var komið var Nicole Kidman meðal áheyrenda en Alexandra er einmitt mikill aðdáandi leikkonunnar.
„Ég er mikill aðdáandi hennar þannig þetta var alveg ógleymanlegt söngævintýri,“ segir Alexandra. „Ég hef aldrei sungið fyrir Hollywood-stjörnu áður, síðasta stjarna sem ég söng fyrir var Vigdís Finnbogadóttir,“ segir hún og hlær.
Hún hafi verið bókuð til þess að flytja lög fyrir hóp fólks, um það bil sextán manna hóp sem samanstóð meðal annars af fjölskyldu Kidman. Hún hafi sungið fyrir þau íslensk söng- og þjóðlög og sagt frá sögu þeirra. Hollywood-stjarnan hafi verið afar hrifin af flutningnum og lögunum.
„Ég er mjög þakklát og hamingjusöm með að þau hafi verið hrifin og himinlifandi með flutninginn. Það er virkilega skemmtilegt að syngja fyrir skemmtilegt fólk,“ segir Alexandra.
Í gær var greint frá því að Kidman hefði lagt leið sína til landsins og að hún væri stödd á Akureyri. Hún opnaði sig á dögunum í viðtali um erfiðleika síðastliðins árs en í september síðastliðnum skildu leiðir hennar og kántrístjörnunnar Keiths Urban.