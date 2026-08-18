Vladimir Klitschko, barnsfaðir leikkonunnar Hayden Panettiere, segir fjölskylduna í mikilli sorg. Panettiere hafi yfirgefið þessa jörð allt of snemma og að þó svo að þau hafi ekki verið saman hafi hún verið mikilvægur hluti lífs hans og móðir dóttur þeirra, Kayu. Hann biður um frið til að glíma við sorgina og andlát hennar.
Panettiere lést á sunnudag, ekki er vitað um dánarorsök að svo stöddu en ekki er grunur um að andlát hennar hafi borið að með grunsamlegum hætti.
Kaya, dóttir þeirra, er ellefu ára gömul en hefur frá þriggja ára aldri búið með föður sínum í Úkraínu, þaðan sem hann er. Panettiere afsalaði sér forsjá yfir henni á meðan hún glímdi við fíkn og fæðingarþunglyndi.
„Fjölskyldan er að ganga í gegnum mikið áfall og mikla sorg,“ segir Klitschko í færslu á Instagram í gær.
„Hún byggði upp ótrúlegan feril með gríðarlegum hæfileikum, en þurfti um leið að takast á við dekkri hliðar mjög krefjandi starfsgreinar. Ekkert mun eyða stundunum sem við áttum saman eða staðnum sem hún átti í lífi okkar,” sagði hann og lofaði að við Kayu myndi hann ávallt tala um móður hennar af virðingu og sjá til þess að hún muni eftir manneskjunni sem hún var.
„Ég votta foreldrum Hayden, vinum hennar og aðdáendum, sem einnig syrgja í dag, mína dýpstu samúð. Ungt og hæfileikaríkt fólk eins og Hayden ætti ekki að yfirgefa þennan heim svo snemma. Ég bið alla vinsamlegast um að virða tilfinningar fjölskyldu okkar og friðhelgi einkalífsins á þessum ótrúlega erfiðu tímum. Í bili er þetta allt sem ég vil segja,” sagði hann í færslunni sem má sjá að neðan en í henni deildi hann mynd af þeim þremur saman.
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Í frétt Daily Mail um andlát hennar kemur fram að Panettiere og Klitschko hafi fyrst hist á bókarkynningu árið 2009 og byrjað að hittast. Þau hafi svo hætt saman en byrjað aftur saman tveimur árum síðar. Þau hafi verið búin að trúlofa sig árið 2013 þegar hún fæddi dóttur þeirra, Kayu. Árið 2018 var tilkynnt að þau væru hætt saman og síðar sama ár var greint frá því að Panettiere hefði afsalað sér forræði og dóttir þeirra flutt til Úkraínu. Panettiere tók þessa ákvörðun eftir að hafa upplifað gríðarlegt fæðingarþunglyndi sem leiddi til þess að hún leitaði í vímuefni. Hún leitaði sér að lokum aðstoðar og fór í meðferð.
Panettiere ræddi þessa ákvörðun sína nokkuð opinskátt í nokkrum viðtölum í sumar og í sjálfsævisögu sinni sem kom út fyrr á árinu, This is Me: A Reckoning. Í síðasta viðtali sínu í maí ræddi hún við Dear Momé um val sitt og sagði: „Þetta var ekki ákvörðun sem ég tók af léttúð, né var það ákvörðun sem ég vildi einu sinni taka. Ég var að ganga í gegnum mjög krefjandi tíma í lífi mínu.“
Þá sagði hún við Jay Shetty í hlaðvarpi hans, On Purpose, í maí: „Ég var sú sem leitaði eftir því, sem sagði: „Ég þarf sárlega á hjálp að halda. Ég veit að þetta mun líta hræðilega út, en ég þarf það. Ég get ekki lifað svona lengur.“ Sú hugmynd að einhver myndi halda að ég myndi bara gefa frá mér barnið mitt og vera sátt við það er átakanleg. Það gæti ekki verið fjarri sannleikanum,“ sagði hún.
Í spjalli sínu við Dear Momé sagði Panettiere um dóttur sína: „Ég elska dóttur mína og er svo stolt af ungu konunni sem hún er að verða. Ég tala við hana allan tímann og mér finnst ég vera svo tengd henni. Hún er eins og lítil útgáfa af mér.“
Þegar hún ræddi um möguleikann á að fá dóttur sína aftur til sín fullyrti Hayden að hún myndi ekki vilja taka hana frá „ótrúlegu“ lífi hennar í Úkraínu.
Hún sagði: „Þegar ég loksins náði heilsu fannst mér það hefði verið ósanngjarnt af mér, og eigingjarnt, að reyna að slíta hana úr þessu lífi sem hún hafði verið að skapa sér.“
Panettiere hóf leiklistarferil sinn sem ungt barn, kom fram í sápuóperum og varð svo þekktari í kjölfar hlutverks í Remember The Titans frá árinu 2000 með Denzel Washington, og sem rödd Dot í Pixar-myndinni A Bug's Life frá 1998.
Panettiere varð síðar fræg fyrir að leika klappstýruna Claire Bennet í ofurhetjudramanu Heroes áður en hún lék kántrísöngkonuna Juliette Barnes í sex þáttaröðum af Nashville.
Hún hlaut tvær Golden Globe-tilnefningar fyrir bestu leikkonu í aukahlutverki í þáttunum. Meðal kvikmynda sem Panettiere hefur leikið í eru Bring It On: All Or Nothing frá 2006, Raising Helen og Scream 4 og Scream VI sem Kirby Reed.