Snorri Birgir Snorrason matreiðslumeistari og Petra Dís Magnúsdóttir, stofnandi vefhönnunarfyrirtækisins Split Web Design, hafa sett 215 fermetra raðhús sitt að Kjalarlandi 33 í Fossvoginum á sölu. Ýmissa grasa kennir í húsinu og er ásett verð þess 192,5 milljónir.
Um er að ræða 215,4 fermetra pallaraðhús, þar af 20,2 fermetra bílskúr, með fimm svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum auk gestasnyrtingar, stórum suðurgarði og bílastæðum við húsið.
Húsið skiptist á fjóra palla. Á efsta palli er stór stofa með arni. Á miðpalli er forstofa, snyrting, opið eldhús og borðstofa. Á neðri palli er gangur, hjónaherbergi, þrjú barnaherbergi og baðherbergi. Á neðsta palli er herbergi, þvottahús, nýlegt baðherbergi og sérinngangur.
Eldhúsið er rúmgott með vönduðum tækjum, innbyggðri uppþvottavél og nýlegri marmaraeyju. Stofan er meðfram suðurhlið hússins, björt og með góðri lofthæð og arni. Svalir eru til suðurs og gott útsýni.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum. Farið hefur verið í þak, þakrennur og múrviðgerðir á öllu húsinu, auk þess sem ný handrið hafa verið sett upp á svölum og fyrir framan hús. Allir gluggar hafa verið endurnýjaðir auk raflagna og rafmagnstaflna að stórum hluta.
Lóðin hefur verið mikið endurbætt. Stór timburverönd hefur verið byggð til suðurs ásamt rúmgóðum geymsluskúr. Á pallinum er heitur pottur, kaldur pottur og útisturta. Skólp- og frárennslislagnir í garði hafa verið endurnýjaðir og svæðið fyrir framan húsið verið endurhannað og snyrt.
Athygli vekur að við stigann á leið upp í stofuna er lítil stytta af manni í rykfrakka með hatt og sólgleraugu. Þessi stytta er sambærileg þeirri sem var hluti af leikmyndinni í skemmtiþáttunum á Tali hjá Hemma Gunn sem voru sýndir á Rúv frá 1987 til 1995. Hún fylgir þó sennilega ekki með eigninni.
Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og sjá myndir hér að neðan: