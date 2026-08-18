Sigvaldahús eru eftirsótt og elegant og í Hjálmholti má finna eitt slíkt. Nú er neðri hæð hússins komin á sölu sem er heilir 242,3 fermetrar og ásett verð er 197,9 milljónir króna.
Björk Kristjánsdóttir stofnandi Made In Mountains og Óskar Ómarsson eru eigendur eigninnar sem er á eftirsóttum stað í póstnúmerinu 105. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson og er í einkennislitum hans, gulu, bláu og hvítu.
Hæðin er einstaklega björt og rúmgóð með sérinngangi, stórum palli, innbyggðum bílskúr og auka íbúð. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.