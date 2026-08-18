Lífið

Stór­glæsi­legt Sigvaldahús á sölu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Neðri hæð Hjálmholts 12 er á sölu.
Neðri hæð Hjálmholts 12 er á sölu.

Sigvaldahús eru eftirsótt og elegant og í Hjálmholti má finna eitt slíkt. Nú er neðri hæð hússins komin á sölu sem er heilir 242,3 fermetrar og ásett verð er 197,9 milljónir króna. 

Björk Kristjánsdóttir stofnandi Made In Mountains og Óskar Ómarsson eru eigendur eigninnar sem er á eftirsóttum stað í póstnúmerinu 105. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson og er í einkennislitum hans, gulu, bláu og hvítu. 

Hæðin er einstaklega björt og rúmgóð með sérinngangi, stórum palli, innbyggðum bílskúr og auka íbúð. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.

Eignin er 242,3 fermetrar að stærð.RE/MAX
Viðarpanelar á veggjum gera íbúðina einstaklega sjarmerandi.REMAX
Íbúðin er einstaklega björt.REMAX
Huggulegt að hafa arinn.REMAX
Hæðin er á tveimur pöllum.REMAX
Hægt að ganga beint út á pall.REMAX
Rúmgott eldhús.REMAX
Hús og heimili Fasteignamarkaður


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