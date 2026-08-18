Leikarinn Johnny Depp er í viðræðum við Disney um að snúa aftur sem sjóræninginn Jack Sparrow í kvikmyndaseríuna Sjóræningjar Karabíska hafsins. Depp lék karakterinn síðast í fimmtu mynd seríunnar árið 2017. Disney skar svo á tengsl við leikarann í kjölfar þess að leikkonan Amber Heard sakaði hann um heimilisofbeldi.
Framleiðandinn Jerry Bruckheimer, sem hefur talað fyrir endurkomu Depp síðustu ár, greindi frá viðræðunum á Disney-viðburðinum D23 um helgina.
„Við erum að ræða við Johnny, við erum að vinna í handriti og vonandi getum við klárað þetta,“ sagði Bruckheimer við bransamiðillinn Deadline um helgina.
Bruckheimer sagði síðasta sumar frá því að Depp væri opinn fyrir því að snúa aftur í seríuna að því gefnu að handritið væri nægilega gott. Áður hafði Depp sagt að hann myndi ekki leika aftur í seríunni nema hann fengi 300 milljónir dala fyrir það.
Sömuleiðis virtist Disney búið að segja alveg skilið við Depp eftir að stórfyrirtækið skar á öll tengsl við hann í kjölfar ásakana Heard. Í réttarhöldunum milli Depp og Heard árið 2022 upplifði hann sig „svikinn“ og fannst Disney hafa yfirgefið sig.
Depp hefur ekki leikið Sparrow síðan í fimmtu myndinni, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, sem fékk hræðilegar viðtökur gagnrýnanda og minni aðsókn en myndirnar á undan.
Um tíma virtist Disney staðráðið í að endurræsa seríuna með nýrri mynd þar sem einblínt væri á son Jacks Sparrow og nýjan karakter sem yrði leikinn af Margot Robbie. Nú virðist sem Sparrow verði allavega eitthvað með.
Ferill Depp hefur sömuleiðis verið í algjörri biðstöðu eftir að hann hætti að fá hlutverk í Hollywood-myndum. Síðustu sjö ár hefur Depp aðallega leikið í litlum sjálfstæðum myndum eða evrópskum kvikmyndum.
Hins vegar virðist Hollywood búið að fyrirgefa Depp sem er byrjaður að fá hlutverk aftur í bransanum, þar má nefna jólamyndina Ebenezer: A Christmas Carol sem kemur út í nóvember næstkomandi og spennutryllinn Day Drinker sem kemur út á næsta ári.