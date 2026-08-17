Forstöðumaður Þórbergsseturs segist geta tekið undir þá gagnrýni að skilti í veitingasölu menningarsetursins ættu ekki að vera á ensku; það væri viðeigandi ef þau væru frekar á íslensku eða esperanto. Langflestir gestir setursins séu þó erlendir ferðamenn og því sé auðvelt að gleyma sér í því að gera íslenskunni hátt undir höfði. Það gæti vel verið að skiltunum verði skipt út.
„Yfir sumarið eru nánast allir gestirnir hérna erlendir ferðamenn,“ segir Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður menningarsetursins til tuttugu ára. Í Þórbergssetri, sem er á Hala í Suðursveit, eru sýningar helgaðar lífi og verkum Þórbergs Þórðarsonar rithöfundar.
Æviágrip hans er hægt að nálgast á vefsíðu setursins en þar segir meðal annars að „að Þórbergur hafi lagt áherslu á að varðveita og skrá sögu og lifnaðarhætti alþýðunnar til að forða þekkingu frá glötun“. Þorbjörg tekur undir þetta og segir miður að þau á setrinu hafi lent í því að fara að hafa skilti á ensku.
„Við erum nú líka með, á öllum gluggum, texta úr verkum Þórbergs á íslensku og við erum með matseðla og allt svoleiðis á íslensku,“ segir hún og bætir við að „en svo er fólkið sem starfar hérna á veitingahúsinu, það eru svo til eiginlega allir þar erlendir starfsmenn.“
Hún hugsi til baka til þess fyrir tuttugu árum þegar leikmyndahönnuðurinn Jón Þórisson setti upp skilti sem áttu að höfða til erlendra ferðamanna. Þar standi á einum stað „Journey to the past, unique exhibition“ og á öðrum stað „This way“.
„Ég veit ekki hvort þetta er bara eitthvað sem var ekki eins ríkt í okkur þá, svona fyrir um tuttugu árum, því að ég er alveg hjartanlega sammála því að við eigum ekki að hafa þetta svona,“ segir Þorbjörg.
Það sé fyrst í dag sem hún verði vör við óánægjuraddir í tengslum við skiltin, þetta hafi aldrei komið upp áður á þessum ríflega tuttugu árum sem hún hefur starfað sem forstöðumaður setursins.
„Ég var bara að opna tölvupóst þar sem Eiríkur Rögnvaldsson var mjög harðorður. Jú, jú, hann hefur alveg efni á því, sko, það er allt í lagi,“ segir hún.
Einhverjir höfðu velt því upp inni á Facebook-hópnum Málspjall hvort það væri ekki viðeigandi að hafa skiltin á Esperanto, alþjóðamálinu sem Þórbergur varði miklum tíma í að læra.
„Það er ein setning hér á esperantó uppi á vegg: „Bonvenon al la kulturcentro Þórbergur“, sem þýðir velkomin í Þórbergssetur, það tekur hér líka á móti gestum.“
Þorbjörg segir alveg mögulegt að skiltunum í veitingasölunni verði skipt út en líkt og fyrr kom fram sé þetta nýkomið inn á hennar borð og ekkert hafi verið ákveðið enn sem komið er.