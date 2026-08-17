Einn er með réttarstöðu sakbornings í rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á banaslysi sem varð á Miklubraut í febrúar. Rannsókn slyssins er sögð miða vel og að henni verði lokið innan nokkurra vikna.
Sautján ára piltur lést þegar bíll sem hann var farþegi í hafnaði á stólpa hæðarrár nærri göngubrú yfir Miklubraut að kvöldi 5. febrúar.
Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að einn sé með réttarstöðu sakbornings í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis. Lögregla vildi ekki gefa upp hver það væri þar sem rannsókninni væri ekki að fullu lokið.
Enn sé beðið eftir ýmsum gögnum áður en hægt sé að ljúka rannsókninni, þar á meðal niðurstöðum bíltæknirannsóknar.
Fljótlega eftir slysið sagði lögregla að rannsókn beindist meðal annars að hraðakstri og að vísbendingar væru um að annar bíll hefði verið „í samfloti“ við þann sem hafnaði á stólpanum.
Hæðarráin og stólparnir voru fjarlægðir eftir slysið en þeim hefur ekki verið komið upp aftur.