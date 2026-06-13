Þróttur og ÍBV skildu jöfn, 0-0, þegar liðin mættust á AVIS-vellinum í Laugardal í kvöld. Þrátt fyrir að mörkin létu á sér standa var leikurinn opinn og skemmtilegur á köflum þar sem bæði lið fengu góð tækifæri til að tryggja sér sigurinn. Úrslitin þýða að Þróttur fer upp í 13 stig en fellur niður í fimmta sæti deildarinnar, á meðan ÍBV dettur niður í fjórða sæti eftir að Stjarnan fór upp í þriðja sæti með sigri á Breiðablik.
Fyrri hálfleikur var opinn og jafn og bæði lið fengu góð færi til að brjóta ísinn. Fyrsta stóra færið kom á 19. mínútu þegar Allison Grace Lowrey komst í gott færi inni í teignum. Mollee Swift var hins vegar vel á verði í marki Þróttar og sá til þess að staðan héldist markalaus.
Þróttarar svöruðu fyrir sig og voru nálægt því að fara með forystu inn í hálfleikinn. Í uppbótartíma fyrri hálfleiks kom Björg Gunnlaugsdóttir með frábæra fyrirgjöf inn á teiginn sem rataði á kollinn á Unni Dóru Bergsdóttir. Skalli hennar stefndi í netið en Guðný Geirsdóttir sýndi snilldartakta í marki ÍBV og varði meistaralega. Staðan var því markalaus þegar flautað var til hálfleiks.
ÍBV kom af miklum krafti inn í síðari hálfleikinn og náði um tíma góðum tökum á leiknum. Gestirnir sköpuðu sér nokkur álitleg færi og sóttu meira að marki Þróttar, en tókst ekki að koma boltanum fram hjá Swift í marki Þróttar.
Minna var um opin marktækifæri í seinni hálfleik og hvoru liðinu tókst að skora. Þróttarar fengu þó dauðafæri í lok leiks til að stela stigunum þremur. Þórdís Nanna Ágústsdóttir renndi þá góðri sendingu inn fyrir vörn ÍBV. Brynja Rán Knudsen slapp þá ein í gegn og virtist ætla að tryggja heimakonum sigurinn en enn á ný gerði Guðný Geirsdóttir vel í markinu og varði vel frá henni. Það reyndist síðasta stóra færi leiksins og liðin urðu að lokum að sætta sig við markalaust jafntefli.
Dauðafærið sem Unnur Dóra Bergsdóttir fékk í uppbótartíma fyrri hálfleiks og færið sem Brynja Rán Knudsen fékk í lok venjulegs leiktíma reyndust stærstu marktækifæri leiksins. Í bæði skiptin stóð Guðný Geirsdóttir vaktina vel í marki ÍBV og átti stóran þátt í því að markalaust varð á AVIS-vellinum.
Markverðirnir Mollee Swift og Guðný Geirsdóttir voru meðal bestu leikmanna vallarins í kvöld. Markverðirnir stigu báðar upp þegar á þurfti að halda og sáu þær til þess að hvorugu liði tækist að skora.
Pétur Guðmundsson dómari var með góð tök á leiknum. Ekki komu upp nein stór vafaatriði og dómgæslan var heilt yfir mjög góð.
Frábærar aðstæður í Laugardalnum, glampandi sól og veðrið lék við leikmenn og áhorfendur. Það var ágæt mæting á völlinn og þeir sem voru í stúkunni létu heyra vel í sér allan leikinn.
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var svekktur eftir markalaust jafntefli gegn ÍBV á AVIS-vellinum í kvöld. Þrátt fyrir að Þróttarar hafi skapað sér nokkur góð færi fannst honum liðið hafa misst af tveimur dýrmætum stigum.
„Mér finnst tilfinningin bara mjög slæm. Við töpum stigum og manni líður alltaf pínu eins og maður hafi tapað. Ég er enn að reyna að melta það að við höfum ekki skorað mark í dag. Mér finnst það skrýtið,“ sagði Jóhann eftir leik.
Þróttur fékk tvö af bestu færum leiksins, annars vegar þegar Unnur Dóra Bergsdóttir fékk dauðafæri undir lok fyrri hálfleiks og hins vegar þegar Brynja Rán Knudsen slapp í gegn í uppbótartíma seinni hálfleiks. Í bæði skiptin sá Guðný Geirsdóttir hins vegar til þess að markið stæði autt.
„Við náðum greinilega ekki að sækja heppnina í dag og þetta datt ekki með okkur. En það þarf líka að nefna að Mollee þurfti að grípa inn í fyrir okkur hinum megin. Þetta var bara ákveðinn barningur,“ sagði hann.
Jóhann taldi leikinn að einhverju leyti bera þess merki að bæði lið væru að koma úr tveggja vikna leikhléi.
„Mér fannst leikurinn litast af því að bæði lið voru að koma úr pásu. Mér fannst ýmislegt aðeins ryðgað og það gefur ekki góð fyrirheit af því að við ætlum að gera þetta þrisvar sinnum á tímabilinu, að stoppa svona í tvær vikur.“
Þrátt fyrir svekkelsið var Jóhann sáttur við margt af því sem lið hans sýndi á vellinum og taldi að frammistaðan hefði á köflum verið góð.
„Ég er ekkert óánægður með stelpurnar. Maður sér þær skora úr þessu öllu saman á æfingum. Mér fannst við oft eiga að búa til fleiri og betri færi úr stöðunum sem við komumst í, sérstaklega í fyrri hálfleik.“
Hann sagði að Þróttur hefði gert margt vel í leiknum en að liðið yrði að vera beittara fyrir framan markið.
„Við vorum að gera fullt af góðum hlutum og vorum að keppa við erfitt lið sem er með fullt af stigum. Þetta er ekkert svartnætti. Við fáum ekki á okkur mark en við eigum að skora. Við þurfum að taka það út úr þessu og bæta það fyrir næsta leik. Við verðum að skora,“ sagði Jóhann að lokum.
Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, var ánægður með bæði frammistöðu liðs síns og stigið sem Eyjakonur tóku með sér úr markalausu jafntefli gegn Þrótti á AVIS-vellinum í kvöld.
ÍBV fékk nokkur góð færi í leiknum og var nálægt því að komast yfir á köflum, en þurfti einnig að treysta á markvörð sinn í blálokin þegar Þróttur fékk dauðafæri til að stela sigrinum.
„Ég er mjög ánægður með frammistöðuna hjá mínu liði. Ég er líka mjög ánægður með þetta jafntefli. Þegar maður skoðar færin í heild sinni í leiknum þá erum við sáttar við þetta stig,“ sagði Jón eftir leik.
Eyjakonur komu af krafti inn í seinni hálfleikinn og áttu nokkur góð færi. Jón Ólafur viðurkennir að hann hefði viljað sjá sitt lið nýta eitt af þessum færum.
„Auðvitað hefði ég viljað komast yfir hérna snemma í fyrri hálfleik, en svona í heild sinni þá erum við sáttar við þetta stig.“
Markvörðurinn Guðný Geirsdóttir átti stjörnuleik í marki ÍBV og átti nokkrar mikilvægar vörslur, meðal annars þegar Unnur Dóra Bergsdóttir og Brynja Rán Knudsen fengu dauðafæri fyrir Þrótt.
„Hún var náttúrulega alveg frábær og bara eins og hún var á móti Stjörnunni í síðasta leik. Maður er með hana þarna til þess að gera þetta og sýna sig, en hún er bara búin að vera alveg stórkostleg,“ sagði Jón Ólafur um frammistöðu Guðnýjar.
Þrátt fyrir að ÍBV sé ekki búið að ná í sigur í síðustu fjórum leikjum sínum var Jón Ólafur bjartsýnn á framhaldið og sagði margt jákvætt vera að gerast innan hópsins. Hann horfir einnig til þess að fleiri leikmenn séu að snúa aftur inn í hópinn á komandi vikum.
„Við erum að fá Fridrikku og Helenu Heklu inn á nýjan leik og svo kemur Olga inn í næsta leik. Ég held að við séum mjög sáttar við þessa byrjun á nýju örstuttu þriggja leikja, níu daga tímabili.“
Markalausa jafnteflið þýðir að ÍBV er nú með 14 stig í fjórða sæti Bestu deildarinnar, stigi á eftir Stjörnunni sem situr í þriðja sæti.