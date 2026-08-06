Á Hellissandi rís nú hátíðarsvæði þar sem stefnt er á að taka á móti þúsundum erlendra og innlendra gesta á tónlistar- og viðburðahátíðina Iceland Eclipse. Von er á veðurvél til að tryggja gott veður. Skipuleggjandi segir að búið sé að hugsa fyrir öllu. Fólki verði skutlað í verslun og sund og tiltekt sé þaulskipulögð á meðan og eftir viðburð.
Hátíðin hefst á miðvikudag, á sama tíma og almyrkvi gengur yfir Ísland, og stendur til sunnudags. Jón Bjarni Steinsson, einn skipuleggjenda, segir veðurspá nokkuð góða eins og er og hátíðarsvæðið farið að taka á sig góða mynd.
„Þetta er að verða raunverulegt,“ segir hann en starfsmenn hafa frá því í síðustu viku unnið að því að koma upp tjöldum, hátíðartjöldum, og skipuleggja svæðið. Hann segir von á um hundrað húsbílum í dag sem búið er að selja aðgang að.
„Það er eiginlega erfitt að ímynda sér betra stæði yfir myrkvann, þar sem svæðið er nánast beint undir almyrkvaslóðinni og rétt við hátíðarsvæðið,“ segir Jón Bjarni í samtali við fréttastofu.
„Við erum að búa til fimm stjörnu viðburð á svæði þar sem fyrir var ekkert. Við þurftum að leigja spennustöð til að fá rafmagn fyrir hjólhýsin. Þetta er búið að vera svakalegt ferli,“ segir hann en skipulagning viðburðarins hefur staðið í meira en ár.
Hann segir að um tvö hundruð manns séu á Hellissandi við uppsetningu og margir hafi komið í síðustu viku og fari ekki heim fyrr en hátíð lýkur og búið er að taka allt niður. Hann segir flesta þeirra gesti koma á hátíðarsvæðið með rútu beint af flugvellinum og fara aftur með sömu leið.
„Rútuferðirnar byrja á sunnudaginn og ganga alveg til 16. Fram og til baka.“
Auk þess verða svo skutlur á milli staða, til dæmis á Ólafsvík, þar sem fólk kemst í verslun og getur farið í sund. Einhverjir hafi leigt bílaleigubíl og geti fengið hann í Rifi. Það verði skutlur þangað til og frá hátíðarsvæðinu.
Þann 12. ágúst breytist svo akstursleiðin á Snæfellsnesi og verður einstefna. Tímabundin einstefna verður á Útnesvegi (574) frá Búðum í átt að Hellissandi frá klukkan 12:00 á hádegi. Hámarkshraði verður lækkaður í 50 km/klst og veginum út á Öndverðarnes verður lokað fyrir almennri umferð en boðið verður upp á rútur þaðan.
Veðurspá Veðurstofunnar fyrir næsta miðvikudag er samkvæmt spá í morgun vaxandi norðaustanátt og rigning sunnanlands. Þá spáir veðurfræðingur því að það verði skýjað með köflum og þurrt og að hiti verði á bilinu 10 til 15 stig. Ekki er þó sérstaklega tekið fram um ákveðna landshluta í spánni.
„Veðrið er ekki frábært núna, þannig að við erum vonandi að taka það bara út. Það er gott að stress-testa búnaðinn.“
Jón Bjarni segir að til að tryggja gott veður sé búið að panta „veðurvél“ frá Bretlandi sem var meðal annars notuð á Kaleo-tónleikunum á Þingvöllum í sumar og á Secret Solstice í Reykjavík.
„2016 var rigning á Gróttu en sól og heiðskírt í Laugardalnum,“ segir Jón Bjarni léttur.
„Við ætlum sem sagt að gera allt sem hægt er til að tryggja heiðan himin fyrir myrkvann og spáin fyrir daginn lítur líka ágætlega út eins og staðan er núna.“
Fjallað var um það á Vísi fyrr í vikunni hvernig það verði ef það verður skýjað þegar myrkvinn er.
Eins og má sjá á korti af hátíðarsvæðinu er það stórt og nóg um að vera. Búið er að flytja inn til landsins stærsta hátíðartjald sem sett hefur verið upp. Tjaldið er um þúsund fermetrar og rúmar um 600 manns. Í tjaldinu verður bar, svið og skjáir fyrir gesti hátíðarinnar.
„Við fáum svo risastórt „dome-tjald“ líka og þar verður ljósashow,“ segir Jón Bjarni og að það verði ýmislegt um að vera á svæðinu. Sem dæmi verði Amnesia, einn stærsti klúbburinn á Ibiza, með take-over á einu sviðinu á fimmtudeginum.
Hann segir þrif eftir og meðan á hátíðinni stendur þaulskipulögð. Teymið sem komi að skipulagningu þess sé vant að skipuleggja þrif og tiltekt á mun stærri hátíðum í Bretlandi, eins og Glastonbury og Reading.
„Tiltektin er skipulögð með sömu stöðlum þar og hér,“ segir hann.
Enn er hægt að fá miða á hátíðina og er miðinn á um hálfvirði fyrir Íslendinga miðað við almenna miðasölu. Fyrir fólk með íslenska kennitölu sem er búsett á Íslandi kostar miðinn 49.900 en í almennri miðasölu kostar miðinn um 200 þúsund. Ókeypis er fyrir börn tólf ára og yngri en fyrir 13–19 ára kostar miðinn 19.900. Hægt er að kaupa miða hér. Upplýsingar um sólmyrkvann má finna á heimasíðum hér og hér.