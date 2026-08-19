Rapparinn Ye, betur þekktur sem Kanye, West heldur tvenna tónleika í Sankti Pétursborg í Rússlandi í október. West er stærsti tónlistarmaðurinn sem treður upp í landinu síðan Rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar 2022. Á síðustu árum hafa nöfn á borð við Jason Derulo, DaBaby, Flo Rida, Akon og Timbaland komið þar fram.
Tónleikarnir fara fram 10. og 11. október í Gazprom-höllinni í Sankti Pétursborg og hófst miðasala á þá á mánudaginn. Rússneskir aðdáendur voru fljótir að tryggja sér miða, dýrustu miðarnir sem kostuðu allt að 1.850 Bandaríkjadali (rúmlega 225 þúsund krónur) seldust á nokkrum klukkutímum og í lok dags höfðu allir miðarnir selst upp.
Sögusagnir um tónleika Kanye í Rússlandi hafa verið á sveimi síðustu ár. Sérstaklega eftir að hann ferðaðist til Moskvu árið 2024 til að vera viðstaddur afmæli rússneska fatahönnuðarins Gosha Rúbtsjinskí.
Kanye hefur verið í töluverðu brasi með sjálfan sig síðustu ár og verið harðlega gagnrýndur fyrir andgyðingleg ummæli sín, notkun á hakakrossi nasista í varningi sínum og útgáfu lagsins „Heil Hitler“.
Rapparinn hefur reynt að bæta ímynd sína og gera upp fyrir hegðunina, meðal annars með heilsíðuauglýsingu í Wall Street Journal þar sem hann baðst afsökunar á hegðun sinni. „Ég er ekki nasisti eða gyðingahatari. Ég elska gyðinga,“ sagði í auglýsingunni.
Þrátt fyrir það yfirklór hefur rapparinn mætt mikilli andstöðu og mótmælum í þau skipti sem hann hefur reynt að koma fram í bæði Evrópu. Rapparanum var meinað af breskum yfirvöldum að koma til landsins og var tónlistarhátíðinni Wireless, þar sem hann var aðalnúmerið, aflýst í kjölfarið. Þá hefur tónleikum hans í Frakklandi, Ítalíu og Póllandi einnig verið aflýst á síðustu mánuðum.
Kanye hefur þó ekki komið alls staðar að lokuðum dyrum, lönd í Austur-Evrópu og við Kákasusfjöll hafa tekið honum sérstaklega fagnandi. Hann kom fram fyrir 118 þúsund manns í Istanbúl í Tyrklandi í maí, 70 þúsund tónleikagesti í Tbilisi í Georgíu og svipað marga í Arnheim í Hollandi í júní. Þá tróð hann upp í Tirana og Madríd í síðasta mánuði og í Algarve og Almaty í Kasakstan fyrr í þessum mánuði.
Spurningin er þó hvernig Rússar bregðast við tónleikunum en þar er bæði fjölmennur hópur sem vill skera á tengsl Rússa við vesturlönd og svo er löng fangelsisvist við því að lýsa yfir stuðningi við nasista. Stjórnmálamaðurinn Nikolaí Nóvitskjov hefur þegar kallað eftir rannsókn á hendur rapparanum og sagt að aflýsa ætti tónleikunum nema rapparinn lýsti yfir stuðningi við landið.