Tónlist

Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hozier hefur gefið út þrjár plötur í fullri lengd: Hozier árið 2014, Wasteland, baby! árið 2019 og nú nýlegast Unreal Unearth árið 2023.
Hozier hefur gefið út þrjár plötur í fullri lengd: Hozier árið 2014, Wasteland, baby! árið 2019 og nú nýlegast Unreal Unearth árið 2023. Samsett mynd/Getty

Írski söngvarinn Hozier var einn þeirra fjölmörgu sem lögðu leið sína til Íslands í síðustu viku þegar almyrkvi gekk fyrir sólu miðvikudaginn 12. ágúst síðastliðinn. Tónlistarmaðurinn nýtti tímann vel og fór meðal annars á tónlistarhátíðina EFTIR sem vinur hans Colm O'Herlihy hélt ásamt samstofnendum Inni music og fleiri vel völdum.

Tónlistarhátíðin fór fram í Austurbæjarbíói föstudaginn 14. ágúst og var yfirskrift hennar að hún væri fögnuður að loknum sólmyrkva.

„EFTIR er samkoma vina og listamanna frá Íslandi og víðs vegar að úr heiminum sem stendur yfir eitt kvöld. Að hluta til tónleikar, að hluta til samstarfsverkefni, en fyrst og fremst er þetta hátíð tengslanna sem verða eftir þegar sjaldgæfar stundir líða hjá,“ stóð í lýsingu hátíðarinnar.

Colm O´Herlihy er írskur en hefur búið á Íslandi undanfarin ár og gert það gott í tónlistarsenunni hérlendis.Instagram/colmoherlihy

Hozier, sem heitir fullu nafni Andrew John Hozier-Byrne, er írskur söngvari og tónlistarmaður. Hann er frægastur fyrir smáskífu sína „Take Me to Church“ frá árinu 2013 sem var tilnefnd til Grammy-verðlauna. 

Um víðan völl í sjö tíma

Tónlistarmógúllinn Atli Örvarsson, sem stofnaði Inni music ásamt O´Herlihy, var einn þeirra sem stigu á stokk þá sjö klukkutíma sem dagskráin spannaði.

Í viðburðarlýsingunni sagði enn fremur að „flakkað yrði á milli laga, umhverfishljóða, plötusnúða, tilrauna og óvæntra samstarfsverkefna. Sumir listamenn væru að hittast í fyrsta sinn og aðrir hefðu samið tónlist saman í mörg ár. Rauði þráðurinn væri vinátta, forvitni og sameiginleg ástríða fyrir því að skapa eitthvað saman.“

Þá var það ítrekað að Ísland hefði alltaf verið staður þar sem leiðir fólks liggja saman, EFTIR snúist um orkuna sem sitji eftir þegar eitthvað sérstakt [í þessu tilfelli almyrkvinn] hafi átt sér stað.

Hér fyrir neðan má renna yfir lista þeirra sem fram komu á hátíðinni:

CHROME SPARKS

EYDÍS EVENSEN

JFDR

TJARA (Kjartan Holm · Sin Fang · Francesco Fabris)

SCAM

JAMIE DUFFY

ATLI ÖRVARSSON

ÚLFUR

BRAD OBERHOFER

MIYA FOLICK

DJ OLIVE KIMOTO

SANDRAYATI

LULANNIE

MEREDI

GHOSTGLITTER

+ Sérstakir gestir

Tónlist Írland Tónleikar á Íslandi Reykjavík Almyrkvi 12. ágúst 2026


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