Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Freyja Þórisdóttir skrifar 16. ágúst 2026 23:42 Hozier hefur gefið út þrjár plötur í fullri lengd: Hozier árið 2014, Wasteland, baby! árið 2019 og nú nýlegast Unreal Unearth árið 2023. Samsett mynd/Getty Írski söngvarinn Hozier var einn þeirra fjölmörgu sem lögðu leið sína til Íslands í síðustu viku þegar almyrkvi gekk fyrir sólu miðvikudaginn 12. ágúst síðastliðinn. Tónlistarmaðurinn nýtti tímann vel og fór meðal annars á tónlistarhátíðina EFTIR sem vinur hans Colm O'Herlihy hélt ásamt samstofnendum Inni music og fleiri vel völdum. Tónlistarhátíðin fór fram í Austurbæjarbíói föstudaginn 14. ágúst og var yfirskrift hennar að hún væri fögnuður að loknum sólmyrkva. „EFTIR er samkoma vina og listamanna frá Íslandi og víðs vegar að úr heiminum sem stendur yfir eitt kvöld. Að hluta til tónleikar, að hluta til samstarfsverkefni, en fyrst og fremst er þetta hátíð tengslanna sem verða eftir þegar sjaldgæfar stundir líða hjá,“ stóð í lýsingu hátíðarinnar. Colm O´Herlihy er írskur en hefur búið á Íslandi undanfarin ár og gert það gott í tónlistarsenunni hérlendis.Instagram/colmoherlihy Hozier, sem heitir fullu nafni Andrew John Hozier-Byrne, er írskur söngvari og tónlistarmaður. Hann er frægastur fyrir smáskífu sína „Take Me to Church“ frá árinu 2013 sem var tilnefnd til Grammy-verðlauna. Um víðan völl í sjö tíma Tónlistarmógúllinn Atli Örvarsson, sem stofnaði Inni music ásamt O´Herlihy, var einn þeirra sem stigu á stokk þá sjö klukkutíma sem dagskráin spannaði. Í viðburðarlýsingunni sagði enn fremur að „flakkað yrði á milli laga, umhverfishljóða, plötusnúða, tilrauna og óvæntra samstarfsverkefna. Sumir listamenn væru að hittast í fyrsta sinn og aðrir hefðu samið tónlist saman í mörg ár. Rauði þráðurinn væri vinátta, forvitni og sameiginleg ástríða fyrir því að skapa eitthvað saman.“ Þá var það ítrekað að Ísland hefði alltaf verið staður þar sem leiðir fólks liggja saman, EFTIR snúist um orkuna sem sitji eftir þegar eitthvað sérstakt [í þessu tilfelli almyrkvinn] hafi átt sér stað. Hér fyrir neðan má renna yfir lista þeirra sem fram komu á hátíðinni: CHROME SPARKSEYDÍS EVENSENJFDRTJARA (Kjartan Holm · Sin Fang · Francesco Fabris)SCAMJAMIE DUFFYATLI ÖRVARSSONÚLFURBRAD OBERHOFERMIYA FOLICKDJ OLIVE KIMOTOSANDRAYATILULANNIEMEREDIGHOSTGLITTER+ Sérstakir gestir Tónlist Írland Tónleikar á Íslandi Reykjavík Almyrkvi 12. ágúst 2026 Mest lesið Eliza Reid var meðal gesta í brúðkaupinu Lífið Þórdís Elva er gengin út Lífið Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Tónlist Dorrit vill biðja eigendurna afsökunar Lífið Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan Bíó og sjónvarp Efna til söfnunar í minningu Hennings Lífið Engin stereótýpa: „Það breyttist allt þegar ég var í fimmta eða sjötta bekk“ Áskorun Krakkatía vikunnar: Tinni, flekar og stór augu Lífið Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Tónlist Hunter Schafer alsæl eftir Íslandsför Lífið Fleiri fréttir Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Guðjón Þorgils flytur lag Hinsegin daga Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Innipúkunum fjölgar enn Bonnie Tyler er látin Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Söngvari YMCA látinn Sjá meira