Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks heldur tónleika á Íslandi 7. október næstkomandi. Tónleikarnir fara fram í Iðnó og aðeins verða 300 miðar í boði.
Í tilkynningu segir að sveitin, sem einnig sé þekkt sem Tha Liks, standi saman af þeim J-Ro, Tash og DJ/pródúsernum E-Swift.
„Tríóið kom fram á sjónarsviðið snemma á tíunda áratugnum í Los Angeles og skapaði sér fljótt sérstöðu innan hip-hop-senunnar með hráum takti, húmor, sterkum persónuleikum og einstökum hæfileika til að breyta tónleikum í partý,“ segir í tilkynningunni og að sveitin hafi frá upphafi verið þekkt fyrir mikla sviðsorku og óheflaða partýstemningu.
„J-Ro og Tash skiptast á línum yfir takta E-Swift og mörkin á milli sviðs og salar eiga það til að hverfa hratt. Þetta eru ekki tónleikar þar sem fólk stendur aftast með krosslagðar hendur,“ segir Benedikt Freyr Jónsson skipuleggjandi hjá Liveproject, og að þessa stemningu muni fólk geta upplifað í Iðnó í október.
„Það þýðir návígi við eina líflegustu hip-hop sveit sinnar kynslóðar og kvöld sem verður erfitt að endurtaka.“
Forsala á tónleikana hefst á Stubb.is í dag, miðvikudaginn 19. ágúst klukkan 10:00.
Frumraun The Alkoholiks, 21 & Over, kom út árið 1993 og hefur með tímanum öðlast klassískan sess innan West Coast og underground hip-hop. Þar má meðal annars finna lögin „Make Room“, „Likwit“ og „Only When I'm Drunk“.
Tveimur árum síðar kom úr platan Coast II Coast, með lögum á borð við „Daaam!“ og „The Next Level“, og árið 1997 gaf sveitin út plötuna Likwidation. Þar héldu þeir áfram að þróa sinn einkennandi hljóm og fengu meðal annars Ol' Dirty Bastard úr Wu-Tang Clan með sér í lagið „Hip Hop Drunkies“.
Síðar fylgdu plöturnar X.O. Experience árið 2001 og Firewater árið 2006. Árið 2025 sneru The Alkaholiks aftur með Daaam!, þar sem nýjar útgáfur af nokkrum af þekktustu lögum sveitarinnar mæta nýju efni.
Tónleikum Yasiin Bey, áður þekktur sem Mos Def, sem áttu að fara fram í Gamla bíó á morgun, laugardaginn 9. maí, hefur verið frestað til 10. september næstkomandi. Óviðráðanlegar aðstæður hjá rapparanum eru ástæðan fyrir frestuninni.
Joey Christ, Alexander Jarl, Yung Nigo, Drippin, Ruby Francis, Emilía Hugrún, Saint Pete, Daron Karl, Kzoba, 7Berg, Dóri DNA, Class B og Byrkir B koma öll fram í upphitun REW fyrir tónleika Yasiin Bey, áður Mos Def, í Gamla bíó á laugardaginn.
Bandaríska hiphop-sveitin Mobb Deep kemur fram á Íslandi þann 24. mars næstkomandi. Tónleikarnir fara fram í húsnæði KR við Frostaskjól. Mobb Deep var stofnuð á tíunda áratugnum í New York og var hljómsveitin þá skipuð þeim Prodigy og Havoc.