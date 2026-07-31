Söngvarinn Guðjón Þorgils Kristjánsson, sem sigraði Söngkeppni framhaldsskólanna fyrr á árinu, flytur lag Hinsegin daga í ár. Lagið „Framávið“ er áminning til þeirra sem hafa ratað af réttri braut um að aldrei sé of seint að snúa við.
Sandgerðingurinn Guðjón Þorgils býr yfir gríðaröflugri söngrödd og er rísandi stjarna í íslensku tónlistarlífi eftir að hafa sigraði Söngkeppni framhaldsskólanna 2026 með laginu „Ég skil ekki neitt“.
Hann var í kjölfarið fenginn til að syngja lag Hinsegin daga sem hann samdi sjálfur ásamt Axel Inga Árnasyni og Ingu Auðbjörgu K. Straumland. Lagið „Framávið“ kom út í gær en það er áminning til þeirra sem hafa ratað af réttri braut um að aldrei sé of seint að snúa við og láta hjartað ráða för.
Yfirskrift Hinsegin daga í ár er „Sameinumst undir regnboganum“ og lag Guðjóns blæs hinsegin fólki og stuðningsfólki þeirra í brjóst og hvetur þau til að standa saman gegn úrtöluröddum. Hlusta má á lagið hér að neðan:
Hinsegin dagar hefjast í hádeginu á þriðjudaginn með setningu á tjarnarbakkanum við Iðnó. Gleðigangan er sem fyrr hápunktur Hinsegin daga og gengið verður klukkan 14 laugardaginn 8. ágúst frá Hallgrímskirkju að Hljómskálagarði.
„Framávið“ er komið á allar helstu streymisveitur og má sjá texta þess hér að neðan:
Framávið
Hvar finnurðu til?
Hver kvaldi þig?
Hvaðan berst verkurinn, vinur?
Hvað ógnaði þér?
Ögraði þér?
Hvað gerist ef heimur þinn hrynur?
Þú heldur kannski að leiðin til baka
sé lokuð úr þessari átt.
Hvað ef þér fyndist þér heimilt að taka,
að endingu sjálft þig í sátt?
Berst, brotið og sárt.
Dapurt og smátt.
Hrópar í tómið og hræðist.
Leit, leiðin er löng,
torfarin, ströng.
Sérðu að veðrið það glæðist?
Nú set ég fótinn niður.
Ég segi stopp.
ég ber í borðið,
þett’er komið gott.
Hingað og ekki lengra,
staldraðu við.
Því rétta leiðin liggur
framávið.
Rót, fíngerð, en föst.
Röggsöm ef móti blæs.
Fortíðin flækir margt.
Lauf, blaktandi blær,
grímulaust grær,
horfir í storminn, djarft.
Við setjum fótinn niður.
:/: Við setjum fótinn niður.
framávið. :/:
óóóóo….
framávið