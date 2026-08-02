Tónlist

IceGuys boða sína síðustu tón­leika: Sonur Arons Can gerði allt vit­laust

Agnar Már Másson skrifar
IceGuys segjast ætla að halda kveðjutónleika í desember. Theo, sonur Arons Can, vakti mikla ánægju meðal þjóðhátíðargesta.
IceGuys segjast ætla að halda kveðjutónleika í desember. Theo, sonur Arons Can, vakti mikla ánægju meðal þjóðhátíðargesta. Aðsend

Hljómsveitin IceGuys mætti óvænt á Þjóðhátíð í Eyjum í gærkvöldi. Þar áttu feðgarnir Theo og Aron Can krúttlegt augnablik uppi á sviði. Einnig greindi liðsmenn hljómsveitarinnar frá því að þeir hygðust brátt halda sína síðustu tónleika.

Liðsmenn karlakvintettsins voru leynigestir á tónleikum í Dalnum í gær en þar gætti þeirra tíðinda að hljómsveitin hyggðist halda sína síðustu tónleika í desember. 

Herra Hnetusmjör hefur þegar stofnað Facebook-viðburð fyrir kveðjutónleikana sem bera yfirskriftina „Í seinasta sinn.“ Þar segir að miðasala hefjist 10. ágúst.

Einnig tók rapparinn og söngvarinn Aron Can þriggja ára son sinn, Theo, upp á svið þar unga drengum gafst tækifæri á að heilsa Þjóðhátíðargestum.

Erna María Björnsdóttir, barnsmóðir Arons, birti myndskeið af augnablikinu.

„Hæ,“ sagði Theo í hljóðnemann og allt varð vitlaust í dalnum. Að beiðni Arons heilsuðu Þjóðhátíðargestir hrópandi á móti: „Hæ Theó!“

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