Hljómsveitin IceGuys mætti óvænt á Þjóðhátíð í Eyjum í gærkvöldi. Þar áttu feðgarnir Theo og Aron Can krúttlegt augnablik uppi á sviði. Einnig greindi liðsmenn hljómsveitarinnar frá því að þeir hygðust brátt halda sína síðustu tónleika.
Liðsmenn karlakvintettsins voru leynigestir á tónleikum í Dalnum í gær en þar gætti þeirra tíðinda að hljómsveitin hyggðist halda sína síðustu tónleika í desember.
Herra Hnetusmjör hefur þegar stofnað Facebook-viðburð fyrir kveðjutónleikana sem bera yfirskriftina „Í seinasta sinn.“ Þar segir að miðasala hefjist 10. ágúst.
View this post on Instagram A post shared by Erna María Björnsdóttir (@ernamariabjorns)
A post shared by Erna María Björnsdóttir (@ernamariabjorns)
Einnig tók rapparinn og söngvarinn Aron Can þriggja ára son sinn, Theo, upp á svið þar unga drengum gafst tækifæri á að heilsa Þjóðhátíðargestum.
Erna María Björnsdóttir, barnsmóðir Arons, birti myndskeið af augnablikinu.
„Hæ,“ sagði Theo í hljóðnemann og allt varð vitlaust í dalnum. Að beiðni Arons heilsuðu Þjóðhátíðargestir hrópandi á móti: „Hæ Theó!“