Breska leik-og söngkonan Suki Waterhouse er mikill aðdáandi Laufeyjar Línar en þær stöllur kynntust þegar Suki hitaði upp á tónleikaferðalagi Laufeyjar um Norður-Ameríku.
Suki Waterhouse er fædd árið 1992 og notið mikilla vinsælda bæði með leikkona og tónlistarkona. Samhliða því hefur hún sinnt fyrirsætustörfum í áraraðir og unnið fyrir hátískuhús á borð við Miu Miu. Suki er í sambandi með Hollywood-stjörnunni Robert Pattison og saman eiga þau eina dóttur.
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Hún var til viðtals í hlaðvarpinu Table Manners og ræddi meðal annars um að hún hafi farið með kornunga dóttur sína á tónleikaferðalag.
„Ég tók dóttur mína fyrst með þegar hún var sex mánaða og svo var hún líka með þegar ég var að hita upp fyrir Laufeyju.“
Hlaðvarpsstýran sagði þá að sér fyndist Laufey svo glæsileg og spurði hvernig reynsla Suki-ar hafi verið af henni.
„Hún er stórkostleg. Ég lærði rosalega mikið af henni. Hún skilur bransann svo vel og hvernig hún getur ræktað og þróað þetta verkefni algjörlega að sér og því sem einkennir hana. Hún er með risastóran aðdáendahóp og er brjálæðislega hæfileikarík. Þetta var frábært og rosalega skemmtilegt,“ svaraði þá Suki.