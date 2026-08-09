Innlent

Einn fluttur á slysa­deild í kjöl­far al­var­legrar líkams­á­rásar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Árásin átti sér stað á Kársnesi í Kópavogi. 
Árásin átti sér stað á Kársnesi í Kópavogi.  Vísir/Vilhelm

Einn var fluttur á slysadeild vegna alvarlegrar líkamsárásar í heimahúsi í Kópavogi í dag.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að lögreglu hafi borist tilkynning um málið um þrjúleytið í dag. 

Einn hafi verið handtekinn vegna málsins en rannsókn þess sé annars á algjöru frumstigi.

Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað á Kársnesi í Kópavogi. 

„Ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni. 

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Lögreglumál Kópavogur

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