Einn var fluttur á slysadeild vegna alvarlegrar líkamsárásar í heimahúsi í Kópavogi í dag.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að lögreglu hafi borist tilkynning um málið um þrjúleytið í dag.
Einn hafi verið handtekinn vegna málsins en rannsókn þess sé annars á algjöru frumstigi.
Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað á Kársnesi í Kópavogi.
„Ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni.
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Fréttin hefur verið uppfærð.