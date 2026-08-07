Nýtt spásvæði vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst hefur verið gert landsmönnum aðgengilegt en fyrstu veðurspár benda til þess að skil gangi yfir landið með úrkomu og talsverðri skýjahulu. Þá hefur mikið verið rætt um það hvernig dagurinn spilist ef skýjahula dreifist yfir landið stóra sólmyrkvadaginn og því eflaust margir sem munu heimsækja spásvæðið.
Veðurstofa Íslands hefur opnað sérstakt spásvæði vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst. Þar má nálgast staðarspár fyrir almyrkvaslóðir, skoða spá um skýjahulu á korti og fylgjast með nýjustu tilkynningum frá veðurvakt.
Á yfirlitskorti efst á síðunni má sjá almyrkvaslóðina og helstu veðurupplýsingar fyrir valda staði. Einnig hefur verið útbúin ný kortaþekja sem sýnir spá um heildarskýjahulu yfir landinu fyrir þann tíma sem valinn er. Þekjan er hugsuð til þess að auðvelda notendum að bera saman horfur á skýjahulu milli staða og spátíma.
Á síðunni eru jafnframt ítarlegar staðarspár fyrir fjölda staða á almyrkvaslóðum. Þar má meðal annars skoða spár um skýjafar, úrkomu, hita og vind fyrir einstaka staði og fletta á milli daga og spátíma. Þrátt fyrir að búið sé að gefa út rigningar- og skýjahuluspá er enn óvissa um útbreiðslu og tímasetningu skýja, sérstaklega á almyrkvaslóðum.
Mikil óvissa er um veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag. Veðurfræðingur segir erfitt að spá í skýjafarið. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkvann en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati stjörnufræðings.
Á Hellissandi rís nú hátíðarsvæði þar sem stefnt er á að taka á móti þúsundum erlendra og innlendra gesta á tónlistar- og viðburðahátíðina Iceland Eclipse. Von er á veðurvél til að tryggja gott veður. Skipuleggjandi segir að búið sé að hugsa fyrir öllu. Fólki verði skutlað í verslun og sund og tiltekt sé þaulskipulögð á meðan og eftir viðburð.