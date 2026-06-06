Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 12:00 Íran fer á HM í Bandaríkjunum. Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images Bandarísk yfirvöld hafa veitt landsliðsmönnum Íran vegabréfsáritun og ferðaleyfi til landsins fyrir HM í fótbolta. Samþykktin kemur aðeins tíu dögum fyrir fyrsta leik Íran á mótinu en nú hefur ákveðinni óvissu verið eytt. Ásamt landsliðsmönnum hafa allir þjálfarar og aðrir starfsmenn í kringum landsliðið fengið vegabréfsáritun. Bandarísk yfirvöld tóku þó sérstaklega fram að þetta ferðaleyfi ætti ekki að „misnota til að smygla hryðjuverkamönnum inn til Bandaríkjanna í fölsku yfirskini,“ samkvæmt BBC. HM hefst næsta föstudag, 11. júní, og þetta verður í fyrsta sinn í sögunni sem gestgjafi mótsins á í stríði við eina af þátttökuþjóðunum. Knattspyrnusamband Íran hefur ekki tjáð sig um ferðaleyfið sem landsliðið fékk seint í gærkvöldi, eða hvort æfingabúðir liðsins í Mexíkó verði nú færðar til Bandaríkjanna þar sem liðið spilar sína leiki. HM 2026 í fótbolta Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fótbolti HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Fleiri fréttir Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sjá meira