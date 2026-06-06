Fótbolti

Landsliðsmenn Íran komnir með ferða­leyfi til Banda­ríkjanna

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Íran fer á HM í Bandaríkjunum.
Íran fer á HM í Bandaríkjunum. Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images

Bandarísk yfirvöld hafa veitt landsliðsmönnum Íran vegabréfsáritun og ferðaleyfi til landsins fyrir HM í fótbolta.

Samþykktin kemur aðeins tíu dögum fyrir fyrsta leik Íran á mótinu en nú hefur ákveðinni óvissu verið eytt.

Ásamt landsliðsmönnum hafa allir þjálfarar og aðrir starfsmenn í kringum landsliðið fengið vegabréfsáritun.

Bandarísk yfirvöld tóku þó sérstaklega fram að þetta ferðaleyfi ætti ekki að „misnota til að smygla hryðjuverkamönnum inn til Bandaríkjanna í fölsku yfirskini,“ samkvæmt BBC.

HM hefst næsta föstudag, 11. júní, og þetta verður í fyrsta sinn í sögunni sem gestgjafi mótsins á í stríði við eina af þátttökuþjóðunum.

Knattspyrnusamband Íran hefur ekki tjáð sig um ferðaleyfið sem landsliðið fékk seint í gærkvöldi, eða hvort æfingabúðir liðsins í Mexíkó verði nú færðar til Bandaríkjanna þar sem liðið spilar sína leiki.

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