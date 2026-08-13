Þoka í Færeyjum veldur vandræðum Valur Páll Eiríksson skrifar 13. ágúst 2026 11:12 Blindaþoka er yfir Færeyjum sem setur leik KÍ í uppnám. Samsett Þoka yfir Færeyjum setur leik KÍ Klaksvíkur og Lech Poznan í forkeppni Evrópudeildarinnar í hættu. Þeir pólsku hafa gert tvær tilraunir til að lenda í Þórshöfn án árangurs. Lech Poznan átti að lenda í Færeyjum í gær en varð ekki erindi sem erfiði vegna þoku yfir Færeyjum, ómögulegt var að lenda í eyjunum. Færeyski blaðamaðurinn Tróndur Arge greinir frá því að Lech hafi verið ráðlagt að koma degi fyrr, til að sleppa við óútreiknanlegar aðstæður til flugs og lendinga í Færeyjum. Lech Poznań are yet to land in the Faroe Islands ahead of tomorrow’s return leg against KÍ, with the Polish side leading 1–0 from the first match.Planning to arrive only the evening before kick-off leaves very little room for the unpredictable Faroese weather. KÍ had… pic.twitter.com/vbxtTsQ5Uc— Tróndur Arge (@ArgeTrondur) August 12, 2026 Önnur tilraun var gerð til að lenda í Færeyjum í morgun en það gekk litlu betur. Flugvél með lið Lech sneri við og lenti í Björgvin í Noregi áður en ákvörðun um næstu skref verður tekin. O kolejnych decyzjach i krokach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów. Jako wiążące odnośnie dalszej podróży oraz meczu prosimy traktować tylko i wyłącznie nasze komunikaty. https://t.co/doA0lqKsLc— Adrian Gałuszka (@AdrianGaluszka) August 13, 2026 Vera má að fresta þurfi leiknum sökum þessa og alls óvíst hvort þokuskilyrði batni eftir því sem líður á daginn. Leikurinn á að hefjast klukkan 17:30 í dag en eins og sakir standa er ekki útlit fyrir að það takist að sparka leiknum af stað á þeim tíma. Lech Poznan leiðir einvígi liðanna 1-0 eftir fyrri leikinn í Póllandi. Færeyjar Færeyski boltinn Evrópudeild UEFA Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Engin þörf á Íslendingi þegar FCK fór örugglega áfram Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG Keflvíkingar bæta við sig Króata Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Sjá meira