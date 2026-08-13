Fótbolti

Þoka í Fær­eyjum veldur vand­ræðum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Blindaþoka er yfir Færeyjum sem setur leik KÍ í uppnám.
Blindaþoka er yfir Færeyjum sem setur leik KÍ í uppnám. Samsett

Þoka yfir Færeyjum setur leik KÍ Klaksvíkur og Lech Poznan í forkeppni Evrópudeildarinnar í hættu. Þeir pólsku hafa gert tvær tilraunir til að lenda í Þórshöfn án árangurs.

Lech Poznan átti að lenda í Færeyjum í gær en varð ekki erindi sem erfiði vegna þoku yfir Færeyjum, ómögulegt var að lenda í eyjunum. Færeyski blaðamaðurinn Tróndur Arge greinir frá því að Lech hafi verið ráðlagt að koma degi fyrr, til að sleppa við óútreiknanlegar aðstæður til flugs og lendinga í Færeyjum.

Önnur tilraun var gerð til að lenda í Færeyjum í morgun en það gekk litlu betur. Flugvél með lið Lech sneri við og lenti í Björgvin í Noregi áður en ákvörðun um næstu skref verður tekin.

Vera má að fresta þurfi leiknum sökum þessa og alls óvíst hvort þokuskilyrði batni eftir því sem líður á daginn.

Leikurinn á að hefjast klukkan 17:30 í dag en eins og sakir standa er ekki útlit fyrir að það takist að sparka leiknum af stað á þeim tíma.

Lech Poznan leiðir einvígi liðanna 1-0 eftir fyrri leikinn í Póllandi.

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