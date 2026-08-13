Fótbolti

Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu á­fram í Evrópu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í kvöld en fékk á sig tvö mörk. Það kom samt ekki að sök.
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í kvöld en fékk á sig tvö mörk. Það kom samt ekki að sök. Getty/Archivio Massimo

Hollenska félagið Twente og danska félagið Midtjylland áttu ekki í miklum vandræðum með að tryggja sér sæti í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni enda staðan mjög góð fyrir leiki kvöldsins.

Kristian Nökkvi Hlynsson og félagar í Twente slógu út DAC 1904 Dunajska Streda frá Slóvakíu. Twente vann fyrri leikinn 6-0 á heimavelli og gerði svo 3-3 jafntefli í kvöld. Twente vann því 9-3 samanlagt.

Kristian Nökkvi var í byrjunarliðinu í kvöld. Max Bruns og Marko Pjaca komu Twente í 2-0 en heimamönnum tókst að jafna og komast yfir. Pjaca tryggði hollenska liðinu jafntefli í uppbótartímanum.

Twente mætir Dynamo Kiev eða Qarabag í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni.

Elías Rafn Ólafsson og félagar í Midtjylland slógu út Bohemian FC frá Írlandi. Midtjylland vann fyrri leikinn 2-0 á útivelli og svo 3-2 á heimavelli í kvöld. Midtjylland vann því samanlagt 5-2.

Elías Rafn stóð í markinu alveg eins og í fyrri leiknum. Franculino og Sofus Johannesen komu liðinu í 2-0 en Írarnir náðu að minnka muninn. Stanley Iheanacho skoraði þriðja markið og gulltryggði sigurinn en Írarnir skoruðu aftur undir lokin.

Midtjylland mætir Rijeka frá Króatíu í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni.

Sambandsdeild Evrópu

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