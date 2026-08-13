Hollenska félagið Twente og danska félagið Midtjylland áttu ekki í miklum vandræðum með að tryggja sér sæti í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni enda staðan mjög góð fyrir leiki kvöldsins.
Kristian Nökkvi Hlynsson og félagar í Twente slógu út DAC 1904 Dunajska Streda frá Slóvakíu. Twente vann fyrri leikinn 6-0 á heimavelli og gerði svo 3-3 jafntefli í kvöld. Twente vann því 9-3 samanlagt.
Kristian Nökkvi var í byrjunarliðinu í kvöld. Max Bruns og Marko Pjaca komu Twente í 2-0 en heimamönnum tókst að jafna og komast yfir. Pjaca tryggði hollenska liðinu jafntefli í uppbótartímanum.
Twente mætir Dynamo Kiev eða Qarabag í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni.
Elías Rafn Ólafsson og félagar í Midtjylland slógu út Bohemian FC frá Írlandi. Midtjylland vann fyrri leikinn 2-0 á útivelli og svo 3-2 á heimavelli í kvöld. Midtjylland vann því samanlagt 5-2.
Elías Rafn stóð í markinu alveg eins og í fyrri leiknum. Franculino og Sofus Johannesen komu liðinu í 2-0 en Írarnir náðu að minnka muninn. Stanley Iheanacho skoraði þriðja markið og gulltryggði sigurinn en Írarnir skoruðu aftur undir lokin.
Midtjylland mætir Rijeka frá Króatíu í umspili um laust sæti í Sambandsdeildinni.