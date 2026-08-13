Kjartan orðinn leikmaður Brann Aron Guðmundsson skrifar 13. ágúst 2026 14:12 Kjartan á heimavelli Brann, búinn að skrifa undir fjögurra ára samning við félagið Mynd: Brann Kjartan Már Kjartansson er orðinn leikmaður norska úrvalsdeildarfélagsins Brann og skrifar undir samning til ársins 2030. Hann gengur í raðir liðsins frá Aberdeen í Skotlandi. Frá þessu greinir Brann í fréttatilkynningu á heimasíðu sinni en Kjartan er þar með fjórði íslenski leikmaðurinn í leikmannahópi Brann en fyrir er þar að finna Eggert Aron Guðmundsson, Kristall Máni Ingason og Sævar Atla Magnússon. Kjartan er tvítugur og getur leyst nokkrar stöðu á miðjunni og hafði spilað með Aberdeen frá því að hann gekk í raðir félagsins frá Stjörnunni hér á landi á síðasta ári. Hann mun æfa með Brann í fyrsta skipti á morgun en stóðst í gærkvöldi læknisskoðun hjá félaginu og skrifaði undir samninginn. Fyrsta viðtal Kjartans sem leikmaður Brann má sjá hér fyrir neðan: Norski boltinn Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Fleiri fréttir Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Sjá meira