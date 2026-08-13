Fótbolti

Kjartan orðinn leik­maður Brann

Aron Guðmundsson skrifar
Kjartan á heimavelli Brann, búinn að skrifa undir fjögurra ára samning við félagið
Kjartan á heimavelli Brann, búinn að skrifa undir fjögurra ára samning við félagið Mynd: Brann

Kjartan Már Kjartansson er orðinn leikmaður norska úrvalsdeildarfélagsins Brann og skrifar undir samning til ársins 2030. Hann gengur í raðir liðsins frá Aberdeen í Skotlandi.

Frá þessu greinir Brann í fréttatilkynningu á heimasíðu sinni en Kjartan er þar með fjórði íslenski leikmaðurinn í leikmannahópi Brann en fyrir er þar að finna Eggert Aron Guðmundsson, Kristall Máni Ingason og Sævar Atla Magnússon. 

Kjartan er tvítugur og getur leyst nokkrar stöðu á miðjunni og hafði spilað með Aberdeen frá því að hann gekk í raðir félagsins frá Stjörnunni hér á landi á síðasta ári. 

Hann mun æfa með Brann í fyrsta skipti á morgun en stóðst í gærkvöldi læknisskoðun hjá félaginu og skrifaði undir samninginn.

Fyrsta viðtal Kjartans sem leikmaður Brann má sjá hér fyrir neðan: 

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