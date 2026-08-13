Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum

Forseti knattspyrnusambands Afríku hefur varað fótboltaheiminn við því að þrátt fyrir mikla pressu úr öllum áttum á forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins þá verði aðeins hægt að koma Gianni Infantino frá völdum með atkvæðagreiðslu.
Framtíð Gianni Infantino sem forseta á að vera í höndum 211 aðildarlanda Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA) í kosningum í mars. Þetta segir Patrice Motsepe, forseti Knattspyrnusambands Afríku (CAF), sem styður Infantino áfram.
„Ef einhver á í vandræðum með einhvern, hvort sem það er Gianni eða einhver annar, þá skal fylgja ferlinu. Fylgja ferli FIFA, svo einfalt er það,“ sagði Motsepe samkvæmt Sky News.
Infantino berst fyrir því að halda starfi sínu eftir harða gagnrýni vegna áætlunar um að selja hluta af HM og öðrum mótum FIFA til einkafjárfesta.
Á meðan Knattspyrnusamband Afríku styður Infantino hefur Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) misst traust á forsetanum. Sama gildir um knattspyrnusambönd Norður- og Mið-Ameríku og Karíbahafsins (CONCACAF) og Knattspyrnusamband Asíu (AFC).
Þetta má túlka sem svo að þau vilji að Infantino stígi til hliðar áður en hann fær tækifæri til að bjóða sig fram aftur í mars á næsta ári.
Motsepe var spurður út í þetta og varaforseti FIFA telur að framtíð Infantino eigi eingöngu að ráðast við kjörborðið.
„Ef þið viljið koma honum frá, þá farið í kosningar. Látið aðildarsamböndin 211 ákveða. Gerið það og atkvæðagreiðslan mun sýna hvort traust er borið til hans eða ekki,“ sagði Motsepe.
Hann var viðstaddur úrslitaleik Ofurbikarsins í Salzburg í Austurríki á miðvikudagskvöld og ræddi þar við Aleksander Ceferin, forseta UEFA, um Infantino.
FIFA heldur forsetakosningar á fjögurra ára fresti. Árin 2019 og 2023 var Infantino kjörinn án mótframboðs.
Hugsanlegur keppinautur verður að tilkynna framboð sitt fyrir 18. nóvember. Samkvæmt reglum FIFA þarf 106 atkvæði til að vinna kosningarnar á þingi í Marokkó þann 17. mars.