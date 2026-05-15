„Stríðshetjur“ Íran lagðar af stað á HM

Fótboltalandslið Íran var kvatt með mikilli viðhöfn í höfuðborginni Tehran þegar liðið lagði af stað á heimsmeistaramótið.
Íran er á leið í æfingabúðir í Tyrklandi áður en leiðin liggur til Bandaríkjanna á HM. Þar er Íran með þátttökurétt en mikið hefur verið fjallað um hvort Íran muni taka þátt á mótinu vegna núverandi stríðs- og stjórnmálaástands í landinu eftir innrás Bandaríkjanna og Ísraels.
Í Bandaríkjunum er meðal annars óttast að þátttaka Írans myndi gera mótið pólitískt, í slæmri merkingu orðsins. Varla hefur kveðjuathöfnin slegið á þær áhyggjur en þar var lítið talað um boltann. Landsliðið var kvatt burt og hvatt áfram að siði hersins.
Á Enghelab byltingartorginu í Tehran sagði forseti knattspyrnusambandsins, Mehdi Taj:
„Á heimsmeistaramótinu verðið þið fulltrúar Íran sem hluti af byltingarverðinum og sem stríðshetjur æðsta leiðtogans.“
Nýlega lenti Mehdi Taj í vandræðum við vegabréfsáritun á landamærum Kanada fyrir ársþing FIFA. Honum var snúið burt af landamæraeftirlitinu og Íran var því eina þjóðin sem átti engan fulltrúa á ársþingi FIFA.
Ólíklegt þykir að honum verði hleypt inn til Bandaríkjanna á HM, sökum tengsla við íranska byltingarvörðinn sem er á skrá Bandaríkjastjórnar yfir hryðjuverkasamtök.
Leikmenn og starfsmenn landsliðsins gætu lent í vandræðum við að komast inn í landið af sömu ástæðum.
Íranska landsliðið hefur líka ekki fengið góðan undirbúning fyrir HM því liðið hefur ekki spilað vináttuleik síðan stríðið hófst í lok febrúar. Liðið hefur nýtt landsleikjahléin til að spila innbyrðis með A og B liði.
Íran mun þó spila einn æfingaleik fyrir HM, gegn Gambíu í Tyrklandi, áður en liðið fer til Bandaríkjanna.