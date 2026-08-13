Ekkert verður af því að íslenski knattspyrnumaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson spili sinn fyrsta leik með þýska liðinu St. Pauli á næstunni.
Gísli var að vonast eftir meiri spilatíma í þýsku B-deildinni en Víkingurinn hafði ekki heppnina með sér. Þvert á móti upplifði hann algjöra martröð.
St. Pauli fékk Gisli að láni frá pólska félaginu Lech Poznań og hann átti að spila fyrsta leikinn sinn á móti Greuther Fürth.
Ekkert varð þó af því. Íslenski miðjumaðurinn hlaut alvarleg meiðsli á vöðva og sin í læri á lokaæfingu fyrir leikinn gegn Fürth.
Eftir ítarlegar rannsóknir og í samráði við leikmanninn og félag hans í Póllandi var sameiginlega ákveðið að meðhöndla meiðslin með skurðaðgerð.
Aðgerðin fór fram í gær og í kjölfarið hefur hinn 21 árs gamli leikmaður endurhæfingu sína í Hamborg.
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A post shared by FC St. Pauli (@fcstpauli)