Fótbolti

Gísli Gott­skálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gísli Gottskálk Þórðarson fór á láni á dögunum en það er langt í fyrsta leik.
Gísli Gottskálk Þórðarson fór á láni á dögunum en það er langt í fyrsta leik. @fcstpauli

Ekkert verður af því að íslenski knattspyrnumaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson spili sinn fyrsta leik með þýska liðinu St. Pauli á næstunni.

Gísli var að vonast eftir meiri spilatíma í þýsku B-deildinni en Víkingurinn hafði ekki heppnina með sér. Þvert á móti upplifði hann algjöra martröð.

St. Pauli fékk Gisli að láni frá pólska félaginu Lech Poznań og hann átti að spila fyrsta leikinn sinn á móti Greuther Fürth.

Ekkert varð þó af því. Íslenski miðjumaðurinn hlaut alvarleg meiðsli á vöðva og sin í læri á lokaæfingu fyrir leikinn gegn Fürth.

Eftir ítarlegar rannsóknir og í samráði við leikmanninn og félag hans í Póllandi var sameiginlega ákveðið að meðhöndla meiðslin með skurðaðgerð.

Aðgerðin fór fram í gær og í kjölfarið hefur hinn 21 árs gamli leikmaður endurhæfingu sína í Hamborg.

Þýski boltinn

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