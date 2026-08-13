Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Valur Páll Eiríksson skrifar 13. ágúst 2026 11:33 Viðburðarríkur leikur um Ofurbikar fór fram í gær. Samsett/EPA/Sýn Sport PSG og Aston Villa háðu hörkuleik um Ofurbikar UEFA í gærkvöld sem þeir frönsku unnu 2-1. PSG komst yfir í leik gærkvöldsins þökk sé góðu marki georgíska galdramannsins Kvicha Kvaratskhelia. Aston Villa fékk nokkur færi í kjölfarið, og nýi framherjinn, 17 ára gamall tröllvaxinn Brian Madjo hafði fengið þrjú þeirra þegar hann kom boltanum í netið í lok fyrri hálfleiks. Stuðningsmenn Aston Villa voru rennblautir af bjór er þeir fögnuðu í stúkunni og einn mátti sjá slá á beran bossann í fagnaðarlátunum. PSG hafði þó betur þar sem Desiré Doué skoraði eina mark síðari hálfleiks. Markið var upprunalega dæmt af en eftir endurskoðun myndbandsdómara hafði Matty Cash mistekist hrapallega að vera í línu við félaga sína í vörninni og gerði hann réttstæðan. PSG vann 2-1 og vinnur keppnina því annað árið í röð. Allt það helsta úr leiknum í lýsingu Guðmundar Benediktssonar má sjá í spilaranum. Ofurbikar UEFA Enski boltinn Franski boltinn Aston Villa FC Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Engin þörf á Íslendingi þegar FCK fór örugglega áfram Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG Keflvíkingar bæta við sig Króata Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Sjá meira