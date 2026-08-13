Fótbolti

Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft

Valur Páll Eiríksson skrifar
Viðburðarríkur leikur um Ofurbikar fór fram í gær.
Viðburðarríkur leikur um Ofurbikar fór fram í gær. Samsett/EPA/Sýn Sport

PSG og Aston Villa háðu hörkuleik um Ofurbikar UEFA í gærkvöld sem þeir frönsku unnu 2-1.

PSG komst yfir í leik gærkvöldsins þökk sé góðu marki georgíska galdramannsins Kvicha Kvaratskhelia. Aston Villa fékk nokkur færi í kjölfarið, og nýi framherjinn, 17 ára gamall tröllvaxinn Brian Madjo hafði fengið þrjú þeirra þegar hann kom boltanum í netið í lok fyrri hálfleiks.

Stuðningsmenn Aston Villa voru rennblautir af bjór er þeir fögnuðu í stúkunni og einn mátti sjá slá á beran bossann í fagnaðarlátunum.

PSG hafði þó betur þar sem Desiré Doué skoraði eina mark síðari hálfleiks. Markið var upprunalega dæmt af en eftir endurskoðun myndbandsdómara hafði Matty Cash mistekist hrapallega að vera í línu við félaga sína í vörninni og gerði hann réttstæðan.

PSG vann 2-1 og vinnur keppnina því annað árið í röð. Allt það helsta úr leiknum í lýsingu Guðmundar Benediktssonar má sjá í spilaranum.

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